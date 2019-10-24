В четвертом туре второго по значимости на континенте Еврокубка выступающий в группе "С" казанский УНИКС на своей площадке победил испанский "Ховентут" (Бадалона) - 86:74. Команда из столицы Татарстана в своей шестерке предварительного этапа делит лидерство с турецкой "Дарюшшафакой" - по три выигрыша и одному поражению. В следующий раунд выйдут по четыре лучших участника от каждой группы.

Самым результативным в казанском матче стал американский легионер хозяев Эррик Макколлум, набравший 32 очка. Он и был признан самым ценным игроком (MVP) четвертого тура. Интересно, что в сезоне-2015/16, когда заокеанский бомбардир выступал за турецкий "Галатасарай", он не только выиграл с командой Еврокубок, но и получил награду лучшего баскетболиста этого престижного турнира.

- Браво Эррику за прекрасную игру, - похвалил своего подопечного главный тренер казанцев греческий специалист Димитрис Прифтис. - Хотя каждый из выходивших на площадку внес свой вклад в победу, мы провели прекрасный матч. Вообще, октябрь для УНИКСа получился очень тяжелым, между играми было мало времени, выезды все трудные с пересадками. Во встрече с "Ховентутом", особенно в последней четверти, мы должны были играть более слаженно, но расслабились. Нельзя такого больше повторять.

Напомним, что в группе "В" "Локомотив-Кубань" на выезде уступил сербскому "Партизану" - 71:80. В этой шестерке белградцы лидируют со стопроцентным результатам, у "Локо", итальянской "Венеции" и "Тофаша" по две победы и поражения. В пятом туре 30 октября в российско-турецких противостояниях встречаются: "Локомотив-Кубань" - "Тофаш", "Дарюшшафака" - УНИКС. Правда, до этого в рамках Единой лиги казанцы в ближайшую субботу будут гостить у "Цмоки-Минск", краснодарцы на следующий день сразятся в Санкт-Петербурге с "Зенитом".