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24.10.2019 19:39
Рубрика: Экономика

ЦБ: Инфляционные ожидания опустились до уровня мая 2018 года

Текст: Андрей Игнатенко
Инфляционные ожидания населения в октябре продолжили замедляться, снизившись до 8,6% с 8,9% в сентябре, следует из опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России.
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Таким образом, показатель достиг уровня мая 2018 года. Замеры, сделанные после этого, показывали рост инфляционных ожиданий, который объяснялся объявлением решения о повышении НДС и ростом цен на бензин.

Банк России опубликовал эти данные накануне заседания совета директоров по ключевой ставке. Большинство аналитиков сходятся, что она может быть снижена сразу на 50 базисных пунктов, данные по инфляционным ожиданиям подкрепляют этот прогноз.

Фото: iStock
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Об инфляции люди судят главным образом по росту цен на бензин, курсам валют и стоимости продуктов. Наиболее значительно, по мнению опрошенных, цены выросли на мясо, услуги ЖКХ, молочную продукцию, морепродукты, сыр и колбасу. При этом граждане даже заявляли, что рост цен на молоко, рыбу и сыры ускорился по сравнению с прошлым месяцем, а вот по всем остальным продуктам цены растут медленнее.

Настроение большинства граждан пока трудно назвать оптимистичным: 84 процента опрошенных, например, считают, что Банк России по итогам года не сумеет усмирить рост цен и втиснуть его в заявленные рамки. ЦБ обещал рост цен не более чем на 4 процента, что ниже прошлогоднего показателя (4,3 процента). Между тем, 74 процента опрошенных полагают, что и через три года цены будут расти быстрее официальных прогнозов. Впрочем, судя по опубликованным данным, количество скептиков с лета сокращается.

Вместе с тем, индекс потребительских настроений (ИПН), который традиционно оказывает заметное влияние не только на уровень инфляции и динамику курсов ценных бумаг, но и на ситуацию с занятостью и, в целом, на ситуацию в экономике, подрос на один процент (а с начала года - уже на восемь). Полученные данные говорят о растущей готовности граждан тратить деньги. Но появились ли у граждан деньги, чтобы наращивать расходы? Большинство опрошенных (63 процента в октябре против 66 в январе) признаёт, что их семья вообще не имеет сбережений и денежных накоплений, а 73 процента опрошенных (против 76 процентов в январе) признали, что ничего не смогли отложить, так как все деньги уходят на текущие нужды. Стабильно, от месяца к месяцу, три четверти опрошенных утверждают, что приходится экономить, отказываясь от планов по покупке одежды и обуви, отдыха и ремонта.

Фото: iStock
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В целом за год россияне (56 процентов) не заметили изменений своего материального положения. Менее трети опрошенных полагают, что оно ухудшилось (в начале года таких было 35 процентов), и 13 процентов (против 12 процентов в начале года) считают, что стали жить лучше.

Заметно, что настроения россиян сохраняют некоторую сезонность. Так, например, в феврале, который для многих домохозяйств традиционно является "тощим" месяцем (январские праздники, крупные покупки и скромные заработки начала года истощают семейный бюджет), россияне чаще обычного покупали товары в кредит, тратили сбережения, искали подработку и экономили на всём, включая продукты. Ещё чаще они делали это в июне, что также можно связать с ростом расходов на отдых, особенно в семьях с детьми. Но затем мы наблюдаем последовательное, месяц за месяцем, сокращение числа людей, вынужденных экономить. При этом и сами опрошенные отмечали, что с лета стали больше тратить на ремонт жилья, образование, отдых и покупки бытовой техники. Пик таких расходов пришёлся на сентябрь.

Экономика Финансы Госфонды и контрольные органы Центральный банк
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