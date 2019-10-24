Что ожидает гражданскую авиацию после введения дополнительных сборов

Россия и Китай объявили о готовности приступить к консультациям о технической модернизации гражданской авиации. Предложенный ими вариант повысит безопасность полетов, в том числе экологическую. Международные авиаперевозки - это одна из самых быстрорастущих отраслей мировой экономики. В 2018 году в России их объем вырос на 11%, в Китае - еще больше, в Европе он прирастает на 3% в год.

Об этом на 40-й сессии Ассамблеи Международной организации гражданской авиации (ICAO) в Монреале напомнил замминистра транспорта РФ Александр Юрчик. Она была посвящена внедрению компенсационной системы, предусматривающей обязательные сборы с авиакомпаний за выбросы углекислого газа при выполнении международных полетов.

Эксперты призвали не спешить с внедрением системы компенсации и сокращения выбросов углерода для международной авиации

Разговоры ведутся с конца 2015 года, когда было принято Парижское соглашение по климату. Его поддержали 186 стран, включая Россию. Соответствующее постановление в сентябре 2019 года подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что остановить глобальные изменения климата возможно только сообща. Соглашение коснулось и авиации.

По данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), пассажирооборот в последние годы рос на 6-8% в год. Для многих стран отрасль стала главным драйвером экономики благодаря развитию инфраструктуры, созданию лоукостеров и появлению экономичных двигателей. Авиаперелеты стали доступнее.

Но в 2015 году некоторые экоактивисты вдруг вспомнили, что самолеты работают на керосине. Отказаться от него нельзя. Возможно, в будущем изобретут альтернативное топливо, но пока его нет. Логика подсказывает, что спешить не надо. Но не все следуют логике.

Авиацию стали упрекать в большом количестве выбросов углекислого газа (СО2) из-за сжигания керосина в двигателях. Звучали обвинения, что в полете, дескать, выделяется в 20 раз больше СО2 на километр, чем при движении на поезде, и призывали с этим бороться.

На родине шведской экоактивистки Греты Тунберг даже возникло движение Flygskam, что в переводе на русский язык означает "стыдно летать". Его участники стараются не пользоваться самолетами и советуют другим брать с них пример.

"Полет - это самый быстрый способ зажарить планету, - заявил директор влиятельной европейской организации "Транспорт и окружающая среда" Билл Хэммингс. - Уникальный и достойный сожаления статус Европы в качестве налогового убежища для керосина не подлежит оправданию".

Подобные заявления наряду с тревожными новостями о глобальном изменении климата, которое может произойти, а может и не произойти к 2100 году, сделали свое дело.

Великобритания, Германия, Австрия, страны Северной Европы и Каталония ввели экотарифы для авиации. Это пока не сказалось на объеме перевозок, но что будет дальше? Нидерланды решили "заставить авиакомпании оплатить счет за загрязнение окружающей среды" и объявили о введении экологического сбора в размере 7,5 евро за пассажира.

А что же органы, созданные для защиты прав гражданских перевозчиков? В Парижском соглашении нет прямых рекомендаций для перевозчиков. Поэтому совет ICAO разработал систему компенсации и сокращения выбросов углерода для международной авиации. Она получила название CORSIA и была одобрена на 39-й Ассамблее в 2016 году.

На первом этапе странам, входящим в ICAO, предписано вести учет выбросов, а на втором этапе, начиная с 2027 года - платить за каждую тонну СО2, которая будет превышать уровень выбросов 2019-2020 годов.

"Хотел бы настоятельно призвать всех вас с энтузиазмом и оперативно продвигать полную реализацию CORSIA", - заявил президент Совета ICAO Олумуива Бенард Алиу, выступая перед главами международных авиакомпаний.

Его слова, наверное, порадовали тех, кто жаждет, чтобы Европа уже к 2030-м годам лишилась малой авиации. И такой риск существует. Например, для российских компаний плата за выбросы СО2 в случае реализации озвученных ICAO планов будет расти на 20-40 млн долларов США в год. Следствием этого могут стать рост цен на билеты и снижение пассажиропотока.

Однако трудно представить мир без авиации. На это в совместном заявлении указали на 40-й сессии Ассамблеи ICAO Россия и Китай, а также поддержавшая их Индия. Да, природу надо охранять, считают они, но не стоит совершать поспешные шаги.

Сразу три крупные страны усомнились в справедливости и эффективности глобального рыночного механизма под названием CORSIA. Они представили на рассмотрение Ассамблеи согласованный ранее на переговорах в Пекине совместный документ под названием "Перспективы относительно справедливого и объективного варианта внедрения CORSIA".

"Россия и Китай видят в CORSIA скрытую попытку развитых стран повлиять на набирающий обороты рынок гражданских авиаперевозок в ряде стран с быстрорастущим авиационным сектором", - сказал на сессии Александр Юрчик.

Он подчеркнул, что предлагаемый вариант CORSIA не защищает природу, а лишь устанавливает дополнительные сборы с авиакомпаний за превышение порогового уровня эмиссии СО2. Напрашивается вопрос: что для создателей этой системы важнее - защищать природу или зарабатывать деньги?

"Учитывая, что доля международной гражданской авиации в глобальных выбросах СО2 составляет менее 1,5 процента, мы считаем, что нам нужно защищать окружающую среду не только на площадке ICAO, но и на площадке ООН в рамках подписанного многими странами и ратифицированного недавно Россией Парижского соглашения по климату", - акцентировал глава российской делегации.

Необходима система, которая обеспечит баланс интересов. Этого пока и не видно в CORSIA. Она предусматривает приобретение авиакомпаниями так называемых эмиссионных единиц на открытых углеродных рынках за пределами сектора международной гражданской авиации. А это противоречит интересам авиаиндустрии и создает условия для недобросовестной конкуренции.

Александр Юрчик добавил, что приобретение эмиссионных индульгенций не является инвестированием средств авиакомпаний в проекты и технологии, направленные на реальное сокращение эмиссии СО2 в гражданской авиации.

"По сути - это механизм ускоренного возврата инвестиций в уже завершенные проекты, выполненные в других индустриальных секторах", - объяснил он.

Удивляет не только спешка, с которой пытаются внедрить спорную систему. Непонятно, на что пойдут деньги, собираемые всем миром. На борьбу с глобальным потеплением? А может, на финансирование проектов "зеленой" экономики?

Есть мнение, что такие проекты продвигаются транснациональными компаниями и учрежденными ими фондами, чтобы снизить зависимость от стран-производителей энергоресурсов, включая Россию. Мол, это позволит им занять освободившуюся нишу.

Если кому-то и хочется это сделать, то он не говорит напрямую. Да и зачем, когда так удобно для них звучат лозунги защиты природы ради будущих поколений. А как же мы? Без нас не будет потомков, ради которых нас же призывают резко отказаться от достижений прогресса. Нам ведь тоже надо жить.

Россия четко обозначила свою позицию: если человечество в какой-то мере влияет на изменение климата, которое может привести к тяжелым последствиям, то мы должны по максимуму замедлить этот процесс. А для этого надо тщательно и неторопливо разобраться в проблеме, прислушаться к мнению действительно компетентных ученых. В конце концов, у нас есть еще время до той якобы катастрофы, которую "оракулы" предрекают к 2100 году.

Вот и в подписанном Дмитрием Медведевым постановлении о принятии Парижского соглашения говорится: "Российская Федерация считает неприемлемым использование Соглашения и его механизмов как инструмента создания барьеров для устойчивого социально-экономического развития".