Cubana de Aviacion отменила международные рейсы из-за санкций США

Кубинская авиакомпания Cubana de Aviacion отменила рейсы в Мексику, Венесуэлу и другие страны. Это произошло из-за расторжения договоров со стороны лизинговых компаний под влиянием американских санкций.

Новые экономические меры, принятые в США против Острова Свободы, затрагивают гражданскую авиацию. Новые правила, в частности, вводят поправки в политику выдачи лицензий для Кубы, чтобы установить политику презумпции отказа в лизинге авиационной техники для кубинских государственных авиаперевозчиков.

Пострадавшим пассажирам вернут деньги за билеты, передает ТАСС.

Напомним, в прошлом месяце президент США Дональд Трамп подписал указ, которым продлил еще на один год введенное в 1962 году торговое эмбарго в отношении Кубы. В документе, распространенном Белым домом, подчеркивается, что это решение "соответствует национальным интересам Соединенных Штатов".