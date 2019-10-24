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24.10.2019 05:02
Рубрика: В мире

Cubana de Aviacion отменила международные рейсы из-за санкций США

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Кубинская авиакомпания Cubana de Aviacion отменила рейсы в Мексику, Венесуэлу и другие страны. Это произошло из-за расторжения договоров со стороны лизинговых компаний под влиянием американских санкций.

Фото: Пресс-служба президента Беларуси
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Новые экономические меры, принятые в США против Острова Свободы, затрагивают гражданскую авиацию. Новые правила, в частности, вводят поправки в политику выдачи лицензий для Кубы, чтобы установить политику презумпции отказа в лизинге авиационной техники для кубинских государственных авиаперевозчиков.

Пострадавшим пассажирам вернут деньги за билеты, передает ТАСС.

Напомним, в прошлом месяце президент США Дональд Трамп подписал указ, которым продлил еще на один год введенное в 1962 году торговое эмбарго в отношении Кубы. В документе, распространенном Белым домом, подчеркивается, что это решение "соответствует национальным интересам Соединенных Штатов".

В мире Северная и Центральная Америка Куба Экономика Транспорт Авиатранспорт В мире США Отношения между США и Кубой
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