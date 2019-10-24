Диетолог рассказала о вреде куриного бульона

Куриный бульон традиционно относился к числу полезных продуктов, которые помогают при выздоровлении. Однако сейчас ситуация изменилась. Об этом "Вечерней Москве" рассказала диетолог Елена Соломатина.

Она, в частности, отметила, что раньше куриный бульон, действительно, был полезен благодаря содержанию полезных веществ, например, аминокислот и L-карнитина, а специи в нем улучшали отхаркивающее действие и стимулировали работу иммунитета.

Но бульон, приготовленный из куриц, которые попадают в магазин сейчас, употреблять в пищу не рекомендуется. Тем более, если речь идет о первом отваре. А второй отвар окажется уже не так полезен.

"Он будет не таким насыщенным, ведь вместе с вредными веществами после первой отварки исчезает и часть питательных. Сейчас совершенно иные реалии. Если у вас и получится приготовить крепкий бульон, то его нельзя употреблять людям при мочекаменной болезни, панкреатите и подагре", - утверждает Елена Соломатина.