Диспансеризацию можно пройти в любом регионе во время отпуска

Жители России оценили преимущества диспансеризации. Таковы результаты опроса, проведенного по инициативе ФОМС в партнерстве с Всероссийским союзом страховщиков. 70 процентов участников социологического исследования заявили, что довольны тем, как было организовано обследование.

Семеро из 10 участников опроса заявили, что довольны тем, как была организована диспансеризация: 20 процентов удовлетворены полностью, а оценку "скорее довольны" поставили 50 процентов.

Согласно результатам опроса, популярность профилактического обследования у россиян растет. В 2017-2019 годы по отношению к предыдущему двухлетию доля граждан, прошедших проверку здоровья, выросла практически в два раза. При этом прослеживается четкая закономерность: если человек уже проходил диспансеризацию в последние 1-2 года, он, как правило, заявляет о готовности участвовать в такой профилактике и дальше ( об этом сообщили более 70% процентов опрошенных).

"Профилактика - это основа и приоритет в развитии здравоохранения. По целевым показателям Национального проекта "Здравоохранение" к 2024 году профилактическими мероприятиями ежегодно должно быть охвачено 70 процентов всех граждан", - прокомментировала результаты опроса глава ФОМС Наталья Стадченко.

При этом часто высказываемые опасения о сложности пройти все нужные обследования быстро и без проблем опрос не подтвердил. Более половины пациентов (56,8 процента) отметили, что никаких сложностей у них не возникло. О том, что не удается завершить диспансеризацию в короткий срок (за один день) - сообщили 23,5 процента опрошенных, а 19,7 процента пожаловались на очереди. О том, что во время обследования не хватало нужных специалистов, заявили 13,2 процента. Так что, очевидно, организацию диспансеризации необходимо улучшать.

При этом, по словам Натальи Стадченко, отсутствие какого-либо специалиста в конкретной поликлинике не должно мешать профосмотру и диспансеризации, для этого предусмотрены определенные меры.

"Амбулаторно-поликлинические организации, в которых во время проведения диспансеризации и профосмотров не хватает специалистов, могут принять их из стационара по совместительству. Кроме того, сегодня диспансеризация может быть пройдена как в медорганизации, к которой человек прикреплен, так и в любой другой без привязки к региону, в том числе это можно сделать, находясь в отпуске или командировке, - отметила глава ФОМС. - Кроме того, появилась возможность проходить диспансеризацию по вечерам и субботам, записаться на нее дистанционно. Ограничений нет".

Наталья Стадченко также подчеркнула, что результаты пройденных обследований в виде "паспорта здоровья" пациенту должны быть выданы на руки.

Показательно также, что уменьшается доля россиян, которые считают диспансеризацию чисто формальной процедурой. О том, что такое комплексное обследование сразу у многих специалистов - это отличная возможность проконтролировать состояние своего здоровья, высказались почти 40 процентов участников опроса. 37 процентов убеждены, что диспансеризация помогает выявить серьезные заболевания, осуществлять их профилактику, не допускать их прогрессирования. Важно, что диспансеризация выполняется по программе ОМС, то есть для пациентов она бесплатна, - это отметил почти каждый третий опрошенный.

Тем не менее, по-прежнему немало граждан от обследования отказываются: либо не верят в ее результативность (29,4 процента), либо говорят, что просто нет времени ходить по врачам (28,6 процента).

Подтвердилось также предположение, что далеко не все россияне проинформированы, что в рамках диспансеризации можно пройти серьезную аппаратную диагностику. Практически каждый пятый респондент утверждает, что за такие исследования всегда нужно платить (18,2 процента).

"Убежденность в том, что в рамках диспансеризации не проводится серьезная диагностика, так как она дорогостоящая и ее можно получить только за дополнительные деньги, ошибочна, - прокомментировали ситуацию в ВСС. - На самом деле сегодня диспансеризация включает в себя все необходимые исследования в полном объеме для выявления наиболее опасных заболеваний на ранних стадиях".

Пятая часть (19%) участников исследования подтвердили, что о профилактических мероприятиях их оповестила СМО, которая выдала им полис ОМС.

Во Всероссийском союзе страховщиков подчеркивают, что страховые медорганизации теперь обязаны не только информировать (напоминать) гражданам о необходимости регулярно проходить скрининг, но и объяснять, зачем это нужно, подсказывать удобные адреса медучреждений.

"Если страховая компания вас не информирует о возможности пройти профилактические мероприятия, это означает - ваши контакты не актуализированы в ее базе данных. Рекомендую пациентам связаться со своей страховой медицинской организацией и восстановить контактные данные", - прокомментировал председатель совета ВСС по медицинскому страхованию Андрей Рыжаков.

Со следующего года, напомнили в ФОМС, программа диспансеризации будет расширена: в нее войдут дополнительные скрининги для людей старше 65 лет. Это будут специальные обследования на старческую астению, на ломкость костей (диагностика остеопороза), на когнитивные нарушения памяти (профилактика старческой деменции), внимания и психоэмоциональные расстройства, а также на определенные виды рака, которые возникают в старшем возрасте. Эти требования включены в проект "Старшее поколение"

В исследовании "Оценка качества и доступности медицинской помощи, оказываемой гражданам РФ в рамках программы ОМС" приняли участие более 1600 человек от 18 до 65 лет из 8 федеральных округов России.