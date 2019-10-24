Дума дала согласие на лишение депутатской неприкосновенности Герасименко

Госдума дала согласие на снятие неприкосновенности с депутата Николая Герасименко. Это связано с делом об административном правонарушении, следует из принятого депутатами постановления.

Для того, чтобы привлечь народного избранника к административной ответственности, необходимо разрешение палаты на снятие неприкосновенности.

Постановление стало ответом на запрос генпрокурора РФ Юрия Чайки. Согласно документу, дается согласие на лишение неприкосновенности и на направление в суд возбужденного в отношении Герасименко дела об административном правонарушении.

В проекте упоминается статья 12.24 КоАП, которая устанавливает наказание за нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего. Нарушения по этой статье грозят штрафом от 10 тыс. до 25 тыс. рублей или лишением права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет.

Ранее сообщалось, что Герасименко в июне за рулем своего автомобиля сбил мотоциклиста в Москве и якобы покинул место ДТП. Позднее сам депутат подтвердил факт происшествия, но не сокрытие с места аварии. При этом он отметил, что значительных травм никто не получал. По его словам, врачи скорой помощи отвезли пострадавшего в больницу для осмотра, но не нашли ничего угрожающего для его здоровья. В столичной Госавтоинспекции при этом подтвердили журналистам факт ДТП, не уточнив подробности аварии.