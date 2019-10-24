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24.10.2019 15:38
Рубрика: Спорт

Два болельщика "Ливерпуля" перепутали Гент и Генк

Текст: Максим Домчев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Два поклонника "Ливерпуля" заплатили по 150 евро за поезд и 70 евро за билет на матч Лиги чемпионов "Генк" - "Ливерпуль", а из-за собственной невнимательности смотрели матч в пабе Гента. Что что-то пошло не так, они обнаружили за полчаса до матча, но сделать что-то было уже поздно - расстояние от одного города до другого более 100 км.

Фото: РИА Новости
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В итоге они нашли паб, в котором и смотрели матч, сообщает HLN. Их соседи от души посмеялись над незадачливыми англичанами, но итоговый результат встречи - победа "Ливерпуля" со счетом 4:1 - немного подсластил горькую пилюлю.

А клуб "Гент", узнав об этом случае, пригласил обоих на матч Лиги Европы против "Вольфсбурга". А узнав, что британцы покинули Бельгию, в "Генте" расстроились, но пригласили обоих на январский матч против "Генка".

Кстати, если в Википедии открывать оба бельгийских города, то там сразу же размещено предупреждение о том, что Генк можно перепутать с Гентом и наоборот.

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