Джонсон попросит парламент провести внеочередные выборы

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен предложить парламенту провести внеочередные всеобщие выборы 12 декабря.

По словам главы британского правительства, если депутаты хотят получить больше времени на рассмотрение условий сделки Лондона с ЕС по Brexit, то они должны согласиться на выборы в декабре, передает издание The Independent.

По словам Джонсона, Британия, вероятно, не сможет покинуть Евросоюз в самое ближайшее время. Брюссель намерен, как считает политик, продлить срок Brexit. "Похоже, наши друзья в ЕС собираются отреагировать на запрос, согласившись на просьбу о продлении, чего я не хотел", - уточнил он.

При этом Джонсон сказал, что Евросоюз, вероятно, предложит Великобритании короткую отсрочку - ориентировочно до 15 или максимум до 30 ноября. В этой связи руководитель британского кабмина призвал лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина не упорствовать и поддержать сделку с ЕС.

"Полагаю, вы пересмотрите позицию, занятую вами во время голосования во вторник, и поможете мне ратифицировать новое соглашение с ЕС, чтобы мы покинули сообщество со сделкой, а не без нее", - написал Борис Джонсон в адресованном Корбину письме. Копию своего послания британский премьер-министр опубликовал в Twitter.