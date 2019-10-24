Мировые СМИ продолжают обсуждать, как отразятся достигнутые на переговорах российского президента Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом договоренности на ситуации вокруг северной границы Сирии. Америка уходит из Сирии под аккомпанемент "хаотических комментариев" своего президента в Twitter и оставляет после себя вакуум, который сейчас заполняют Россия и Турция, констатирует немецкая газета Der Tagesspiegel. Журнал Newsweek объясняет, что с самого вступления в сирийский конфликт по просьбе Дамаска Россия сохраняла контакты практически со всеми ведущими игроками. Немецкая Die Zeit признает, что Москве удалось решить сразу две проблемы: во-первых, на занятых территориях Турция не сможет действовать исключительно по собственному усмотрению. Во-вторых, влияние российских сил в северной части Сирии существенно выросло, что способствует дальнейшему объединению страны под властью Башара Асада.

О том, почему итоги переговоров лидеров России и Турции имеют судьбоносное значение не только в военном, но также в политическом плане, "Российской газете" рассказала советник директора Российского института стратегических исследований Елена Супонина.

- Соглашения, достигнутые в Сочи между Турцией и Россией, это, безусловно, успех. Они имеют прямое отношение к расстановке сил в зоне конфликта. Произошел очередной перелом, сопоставимый, пожалуй, с освобождением города Алеппо в декабре 2016 года. Тогда тоже произошли изменения к лучшему в ситуации на "земле". Надо понимать, однако, что чисто военного решения конфликта в Сирии быть не может. Поэтому параллельно продолжается политическая работа, в том числе в Конституционном комитете Сирии для выработки необходимых в этой стране реформ.

Исходя из этого, соглашение в Сочи - это еще не завершение сирийской кампании, но очень важный шаг вперед. Удалось остановить продвижение турецких сил далее в глубь Сирии. Американцы, в зоне ответственности которых это происходило, накануне через свои промежуточные договоренности с Турцией только приостановили ее операцию, но не добились полной остановки и не гарантировали безопасности курдам.

США, в частности, не выполнили своих посреднических обязательств, связанных с необходимостью вывода курдских формирований из указанных Турцией районов. Американцы поступили на редкость безответственно, предав своих союзников курдов. Кроме того, добившись соглашения с Турцией, они на самом деле его не выполнили, переложив на плечи остальных ответственность за ситуацию на северной границе Сирии. Россия как главный игрок сейчас в Сирии, естественно, не могла допустить вакуума безопасности в этих районах и очень умело взяла инициативу в свои руки.

В заключенном между Россией и Турцией соглашении соблюдены интересы почти всех сторон, за исключением, пожалуй, курдов, которые из-за предательства своего американского союзника оказались в очень невыгодной ситуации. А вот Турция смогла снять свои тревоги относительно безопасности на ее южных границах. Эти тревоги Москве, кстати, были вполне понятными. При этом Россия не скрывает, что считает турецкое присутствие в Сирии временным. Создаваемая там турками зона безопасности должна быть ограничена по срокам. Меморандум, подписанный в Сочи, об этом говорит очень ясно. Там есть указание на соглашение в турецком городе Адана, которое было заключено еще в конце 1990-х годов между Анкарой и Дамаском. Этот документ позволял Турции и Сирии вместе контролировать ситуацию на границе, без создания подобной зоны.

Турки, правда, рассчитывали, что их зона безопасности будет шире, но в Сочи они согласились на корректировку своих планов

Большого успеха благодаря сочинским соглашениям добилась сирийская правительственная армия. Она вошла в несколько ключевых пунктов на северо-востоке Сирии, таких как города Манбидж и Кобани. Чем больше территорий переходит под контроль правительства Сирии, тем более стабильной становится ситуация. Побывав в Сирии две недели назад, я сама убедилась, что во многих районах налаживается обычная мирная жизнь.

Турки, правда, рассчитывали, что их зона безопасности будет шире, но в Сочи они согласились на корректировку своих планов в соответствии с реальным раскладом сил. Что касается планов заселить эти районы сирийскими беженцами, то Турция здесь уже сталкивается с трудностями.

Многие беженцы не хотят туда ехать. Для них это чужие районы. Те беженцы, что собираются вернуться в Сирию, хотят домой, в родные насиженные места. К тому же для создания городов-садов, как назвал эти планы Эрдоган, необходимы большие деньги. У Турции ресурсов не хватает. Рассчитывать на помощь Европейского союза пока не приходится. Так что разговоры об этом во многом имеют отношение, скорее, к внутриполитическим целям президента Эрдогана.

Американцы частично покинули зоны своего пребывания на северо-востоке Сирии, но оставленное ими положение там вызывает, честно говоря, большие вопросы к американскому командованию. Там есть лагеря беженцев, среди которых могут быть экстремисты. Там есть плохо, в силу обстановки, охраняемые тюрьмы, где сидят террористы из ДАИШ (террористическая организация, запрещена в России). Среди этих боевиков есть выходцы из стран бывшего Советского Союза, в том числе из России.

Страшно представить, что могло бы произойти, если бы в Сирии победил псевдохалифат. Даже с этими пойманными боевиками до сих пор не очень понятно, что делать. Страны, откуда они родом, включая европейские, не торопятся их забирать обратно, чтобы судить и отправить уже в свои тюрьмы. Вообще же в Сирии благодаря российской операции, которая началась в 2015 году, удалось уничтожить или обезвредить тысячи опасных боевиков.

Теперь о предложении Германии ввести "голубые каски" ООН в пограничные районы Сирии. Германия запоздала с этим. Турция и Россия уже обо всем договорились. Но, на мой взгляд, это предложение внесло бы еще больше сумятицы. Даже сейчас координировать действия России, Турции и остающимися еще в Сирии американскими военными отнюдь не просто. Введение международного миротворческого контингента только усложнило бы ситуацию.

Бильгехан Озтурк, Ведущий научный сотрудник турецкого Фонда политических, экономических и социальных исследований (SETA).

Важность соглашений в Сочи заключалась в том, что главная задача по изгнанию курдских отрядов самообороны из 30-километровой зоны безопасности на сирийско-турецкой границе была решена. Дипломатическое закрепление этого успеха было основной целью Турции на переговорах в Сочи. Анкара также добилась того, что контроль над территорией Северной Сирии, к настоящему моменту уже контролируемой турецкими войсками, будет сохранен за ней. Эта зона впервые будет контролироваться совместными российско-турецкими патрулями.

По факту Турция действительно добилась определенных дипломатических успехов и закрепила свои позиции в регионе. Я не считаю, что американцы будут исключены из дальнейшей геополитической игры вокруг САР. Даже отступив за пределы 30-километровой зоны безопасности на сирийско-турецкой границе, американские военные закрепятся южнее и будут продолжать взаимодействовать с курдами. В этом смысле, говорить об исчезновении влияния США на ситуацию в Сирии еще очень рано. Тем не менее все стратегические вопросы в отношении 30-километрового участка, примыкающего к сирийско-турецкой границе, теперь будут решаться между Россией, Турцией и сирийским правительством, а для американцев действительно места здесь не осталось.

Возвращение сирийских переселенцев на территории Северной Сирии также было одной из главных целей турецкой военной операции "Источник мира". И на основании заключенного в Сочи меморандума обе стороны - Москва и Анкара - должны способствовать этому процессу. Если действительно так и будет, то для Турции это станет большим политическим достижением. Нет никаких сомнений в том, что в настоящее время российско-турецкие отношения быстро развиваются, углубляются и укрепляются. Это происходит главным образом благодаря президентам России и Турции, их непосредственному деловому контакту друг с другом. Личные отношения между президентами Путиным и Эрдоганом - это главный драйвер данного процесса.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"