23 октября на коммуникационной площадке Ассоциации IPChain - IPQuorum.Innovation состоялись заключительные лекции экспертов по интеллектуальной собственности в рамках VIII Московского международного форума инновационного развития "Открытые инновации".

Технический директор Ассоциации IPChain Андрей Маргелов в ходе лекции "Практика работы с Hyperledger Fabric - проблемы, вызовы, решения" рассказал о блокчейн-технологии, лежащей в основе работы распределенного реестра интеллектуальной собственности IPChain: "Это технология на базе платформы построения решений Hyperledger Fabric, которую разработал консорциум Apache Foundation при большом участии со стороны IBM. Мы уже полтора года его используем и довольны результатами. В сети IPChain к октябрю 2019 года прошло более 3,3 млн транзакций. Скорость поразительная - 80-100 транзакций в секунду, а новую организацию в реестр можно добавить за 15 минут. В перспективе развития сети IPChain: создание закрытых каналов по желанию участника сети, оптимизация хранения данных и формирование международной сети транзакций".

Кроме того, Андрей Маргелов выступил перед гостями коммуникационной площадки IPQuorum.Innovation с презентацией на тему "Глобальный мониторинг использования музыкального контента". Эксперт отметил главные преимущества системы мониторинга аудиоконтента, предоставляемого сервисом звукового оформления ресторанов, кафе, торговых центров и других бизнес-объектов FONMIX: "Система осуществляет автоматическую проверку контента, который проигрывается на различных объектах, а также в теле- и радиоэфире, обладая высокой производительностью. Средняя скорость поиска по нашей базе цифровых отпечатков, включающей 82 миллиона треков, составляет всего 28 миллисекунд. В системе работает устройство для считывания эфира, с помощью которого мы можем анализировать 48 радиостанций и телеканалов с разными частотами вещания".

Коммерческий директор n'RIS Григорий Туринцев провел лекцию "Технологии, позволяющие современным авторам защищать и монетизировать свои произведения", посвященную сервисам и платформенным решениям для оборота прав на объекты интеллектуальной собственности: "На базе реестра IPChain функционируют сервисы и платформы, призванные помочь правообладателю защитить и монетизировать свои объекты интеллектуальной собственности. Экосистемный сервис n"RIS обеспечивает защиту объектов путем депонирования и в цифровом виде формирует свидетельство, доказывающее его авторство. Еще один экосистемный сервис "Онлайн Патент" предоставляет систему управления и патентования товарных знаков и промышленных образцов. Для защиты научных работ идеально подойдет сервис n"RIS Agora. За аудиоконтент для музыкального оформления ресторанов, кафе, торговых центров авторы могут получать денежные отчисления при помощи b2b-сервиса FONMIX. Платформа IPEX является онлайн-биржей, на которой встречаются создатели и покупатели различных объектов интеллектуальной собственности, краудлендинговая платформа CO-FI позволяет правообладателю найти инвестора для своего проекта и взять заем на его развитие", - сказал Григорий Туринцев.

Digital-директор агентства комплексных коммуникационных решений Prophet Антон Суворов в своей лекции "Искусственный интеллект в digital-маркетинге" выразил уверенность в том, что будущее этого направления маркетинга будет серьезно трансформироваться под влиянием технологий: "Big Data, искусственный интеллект, иммерсивные технологии - все это меняет способы анализа пользовательских данных брендами, а также заставляет искать новые способы общения с аудиторией. Чтобы обгонять конкурентов и увеличивать конверсии, в ближайшие годы брендам однозначно стоит наращивать усилия по созданию уникального контента, персонализированного под конкретных пользователей, особенно это касается аудио и видео". Однако, подчеркнул спикер, искусственный интеллект еще не достиг такого уровня развития, чтобы самостоятельно создавать сложный контент. "Для этого, безусловно, нужно обладать полноценным сознанием. Тем не менее уже сейчас есть разработки, приближающиеся к этому. Например, команда исследователей из Вашингтонского университета и Алленовского института искусственного интеллекта представила современную модель искусственного интеллекта Grover, предназначенную для изучения и обнаружения фейковых новостей. Помимо этого Grover может создать реалистично выглядящую фейковую новость в стиле определенного сайта, а затем обнаружить, что она была сгенерирована искусственным интеллектом", - заявил Антон Суворов.

Директор Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности (НЦИС) Екатерина Чуковская в докладе на тему "Эволюция интеллектуальных прав" высказала свою точку зрения на исторический процесс развития сферы интеллектуальной собственности: "Сегодня мы находимся на той стадии развития цивилизации, которая позволяет нам оценивать, какие результаты интеллектуальной деятельности стоит охранять, а какие не следует. В том числе это касается произведений далекого прошлого. Например, все мы с детства знаем, что Гомер является автором "Илиады" и "Одиссеи". Однако сейчас многие исследователи утверждают, что, по некоторым источникам, он ходил по городам и исполнял эти поэмы как певец, а написала их поэтесса Фантасия. Авторское право человечество знает лучше, чем любое другое, поскольку осталось очень много свидетельств, передававшихся из поколения в поколение. Во многих исторических документах мы находим сведения о том, что авторы беспокоились о своих интересах в разные века. Уже в античные времена права на художественные произведения стали передаваться по наследству и даже проводились состязания между авторами, чтобы определить ценность их труда".

В завершение работы площадки IPQuorum.Innovation руководитель патентной практики Центра интеллектуальной собственности (ЦИС) Дмитрий Котлов в своей лекции "Охрана дизайна в цифровую эпоху" рассказал, как патентное право охраняет не только внешний вид промышленного образца, но и интерфейс программного продукта или приложения "Такой патент должен быть оригинальным и отвечать текущему уровню технологического развития. Оригинальность, конечно, очень субъективный момент, поскольку такая оценка целиком и полностью зависит от мнения людей, проводящих экспертизу. Технологический уровень проверяется с помощью анализа различных источников информации: журналов, выставок, научных работ и даже соцсетей".