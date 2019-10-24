На "Открытых инновациях" обсудили, как технологии распределенного реестра улучшают взаимодействие государства и бизнеса

В третий день VIII Московского международного форума для технологических предпринимателей "Открытые инновации" в Технопарке Инновационного центра "Сколково" в рамках деловой программы прошла панельная дискуссия "Эра технологий доверия (Blockchain)". Эксперты обсудили реализацию крупных межотраслевых проектов на основе систем распределенного реестра, а также консолидацию усилий государства и бизнеса для развития этой технологии.

В дискуссии приняли участие президент Федерации интеллектуальной собственности (ФИС) Сергей Матвеев, начальник управления технологий распределенных реестров департамента информационных технологий города Москвы Кирилл Поляков, управляющий директор компании "Восток" Всеволод Иванов, директор по развитию корпоративного университета Сбербанка Сергей Шаяхметов, руководитель Центра технологии блокчейн ПАО "Газпром нефть" Александр Калмыков. Модератором дискуссии выступил директор департамента Национального центра информатизации (НЦИ) Дмитрий Сухамера.

Хотя блокчейн относят к информационным технологиям, но по своей сути это технология социальная, полагает президент Федерации интеллектуальной собственности (ФИС) Сергей Матвеев: "Блокчейн-платформа позволяет записать информацию в распределенный реестр, но изъять ее оттуда - нельзя. Поэтому, когда мы совершаем такую операцию, необходимо семь раз отмерить и один раз записать - ведь придется отвечать за каждый бит такой информации. Эта технология меняет и рынок, и отношения между людьми. Ее функция - перейти от недоверия к доверию в наших отношениях друг с другом, с корпорациями и с государством. Особенно эта потребность ощущается рынком интеллектуальной собственности. Интеллектуальная собственность нематериальна, поэтому весьма гибка и по форме, и по своему содержанию, и по режимам охраны. Именно в этой сфере можно "жульничать" на каждом шагу. Если ты создатель любого объекта - от музыки до чертежа, ты уверен что это твое произведение, ты не заимствовал его - запиши его в депозитарий. Хэш ляжет в блокчейн и станет доказательством даты, времени и в целом факта создания именно этого объекта. Разрешил использовать кому-то объект - бесплатно или за деньги, то есть передал право использования кому-либо, - запиши это в блокчейн. Тогда и продавец, и покупатель, да и весь рынок будут уверены в добросовестности сторон сделки".

При реализации технологических консорциумов необходимо апробировать бизнес-процессы до того, как будет запущен какой-либо совместный проект, считает управляющий директор компании "Восток" Всеволод Иванов: "Когда организуется консорциум, всегда возникает вопрос, кто будет главнее и где будет свобода в принятии решений. Чтобы понять это, мы сначала апробируем среду, формируем правила для новых участников и после этого уже запускаем в продакшен консорциум, который долго и успешно работает. Если нужно запустить проект очень быстро, то ни в коем случае не нужно создавать консорциум. Также очень важно на старте сформулировать цели".

Начальник управления технологий распределенных реестров департамента информационных технологий города Москвы Кирилл Поляков рассказал, как тестирование блокчейн-технологии было проведено в системе "Активный гражданин" и проекте "Ярмарки выходного дня". "В "Активном гражданине" можно было просто класть голоса в блокчейн. В "Ярмарках" же задача посложнее: нужно было еще записать логику, то есть не только хранить голоса фермеров, но и доказать им, что подмены голосов не происходит, когда он сначала был первым, а потом стал третьим. После каждой ярмарки проходит конфликтная комиссия - процедура, после которой фермеры могут обжаловать результат. К нам они приходили с фразой: "Вы нас не обманете, наши данные лежат в блокчейне, мы их видели". Когда это говорят фермеры, для нас это комплимент. Не факт, что фермер понимает, что такое блокчейн, но доверяет он ему больше, чем нам. Значит, свою задачу мы выполнили", - сказал Поляков.

Руководитель Центра технологии блокчейн ПАО "Газпром нефть" Александр Калмыков рассказал о том, что компания планирует запуск общекорпоративного стандарта применения технологии распределенных реестров. "Мы делаем распределенную систему отслеживания поставок. В прошлом году мы провели исследование, целью которого было создание методологии по выявлению процессов, подлежащих блокчейнизации. У нас есть список бизнес-процессов, которые происходят в компании, - их около трехсот тысяч. Конструктор смарт-контрактов позволит нам быстро собрать на платформе все бизнес-процессы", - сказал эксперт. Он добавил, что проекты, созданные консорциумами, имеют наибольший потенциал для развития в случае, если они рассчитаны на большое количество людей.

Директор по развитию корпоративного университета Сбербанка Сергей Шаяхметов объяснил, чем для крупного банка полезно взаимодействие с блокчейн-консорциумами: "Когда мы смотрим на зарубежные разработки, то думаем, стоит ли подключаться к ним или будет лучше разработать некие аналоги. В отраслевых консорциумах мы очень много работаем с транспортниками и строителями. Напрямую влиять на них мы не можем, но ждем от них какой-то инициативы. Мы можем эмитировать свои финансовые сервисы в блокчейн-консорциумы. Если у вас, к примеру, логистическая компания, мы можем продавать ей страхование, делать это быстро и бесшовно".

Директор департамента Национального центра информатизации (НЦИ) Дмитрий Сухамера, подводя итоги панельной дискуссии, пожелал участникам объединяться в консорциумы, чтобы общими усилиями активно развивать технологический рынок. "Призываю начать договариваться и искать новые рынки", - заключил он.