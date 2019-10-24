На "Открытых инновациях" обсудили, как технологии распределенного реестра улучшают взаимодействие государства и бизнеса

Новости

Россия разместила в Сербии зенитные системы С-400 12:40
В Улан-Удэ задержан "заминировавший" больницу мужчина 12:29
Костин не увидел оснований для ухудшения оценки банковского сектора 12:25
Житель Кузбасса пришел на консультацию к приставам с боевым ножом 12:25
В московском метро пассажир погиб под поездом 12:23
Сторонники Франко собрались у кладбища Мингоррубио 12:23
Матросам яхты "Сибирь" в кругосветном путешествии пришлось голодать 12:20
В школах Ингушетии ввели дресс-код для учителей 12:07
Столичный главархив рассказал об истории развития московского футбола 12:04
Задержан водитель, сбивший пешеходов в центре Петербурга 12:02
Путин предложил создать в Африке НИИ эпидемиологии 11:59
"Микроволновка" спасла томича от ампутации рук и ног 11:59
В Сибири возбуждено дело об убийстве исчезнувшего подростка 11:59
В Карелии возбудили дело после нападения медведя на дрессировщика 11:58
Рапота заявил о росте интереса к интеграции России и Беларуси 11:48
В кругосветке экипаж яхты "Сибирь" встретился с потомками корсаров 11:47
В Крыму продлили прием документов для участия в "Твоем правительстве" 11:42
Муж актрисы Зои Дешанель подал на развод 11:39
Убитых в перестрелке в Ростовской области похоронят в Чечне 11:35
В сценарии "Игры престолов" нашли объяснение безумию Дейенерис 11:33
Рапота: Недоверие можно преодолеть только через диалог 11:32
В Хабаровске командир вертолета Ми-8 осужден за гибель пяти человек 11:26
Тюменские офтальмологи помогли девочке, которая не могла смотреть вверх 11:25
Названа актриса, которая заменит Деппа в "Пиратах Карибского моря" 11:21
В Дагестане впервые удалили гематому мозга без трепанации черепа 11:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
24.10.2019 11:42
Рубрика: Экономика
Проект: Новости интеллектуальной собственности

Блокчейн для фермера

На "Открытых инновациях" обсудили, как технологии распределенного реестра улучшают взаимодействие государства и бизнеса
В третий день VIII Московского международного форума для технологических предпринимателей "Открытые инновации" в Технопарке Инновационного центра "Сколково" в рамках деловой программы прошла панельная дискуссия "Эра технологий доверия (Blockchain)". Эксперты обсудили реализацию крупных межотраслевых проектов на основе систем распределенного реестра, а также консолидацию усилий государства и бизнеса для развития этой технологии.
Фото: Предоставлено пресс-службой IPChain Фото: Предоставлено пресс-службой IPChain
Фото: Предоставлено пресс-службой IPChain

В дискуссии приняли участие президент Федерации интеллектуальной собственности (ФИС) Сергей Матвеев, начальник управления технологий распределенных реестров департамента информационных технологий города Москвы Кирилл Поляков, управляющий директор компании "Восток" Всеволод Иванов, директор по развитию корпоративного университета Сбербанка Сергей Шаяхметов, руководитель Центра технологии блокчейн ПАО "Газпром нефть" Александр Калмыков. Модератором дискуссии выступил директор департамента Национального центра информатизации (НЦИ) Дмитрий Сухамера.

Фото: Предоставлено пресс-службой IPChain
На IPQuorum.Innovation обсудили заблуждения о патентном праве, налогообложение цифровых активов и социотехнику

Хотя блокчейн относят к информационным технологиям, но по своей сути это технология социальная, полагает президент Федерации интеллектуальной собственности (ФИС) Сергей Матвеев: "Блокчейн-платформа позволяет записать информацию в распределенный реестр, но изъять ее оттуда - нельзя. Поэтому, когда мы совершаем такую операцию, необходимо семь раз отмерить и один раз записать - ведь придется отвечать за каждый бит такой информации. Эта технология меняет и рынок, и отношения между людьми. Ее функция - перейти от недоверия к доверию в наших отношениях друг с другом, с корпорациями и с государством. Особенно эта потребность ощущается рынком интеллектуальной собственности. Интеллектуальная собственность нематериальна, поэтому весьма гибка и по форме, и по своему содержанию, и по режимам охраны. Именно в этой сфере можно "жульничать" на каждом шагу. Если ты создатель любого объекта - от музыки до чертежа, ты уверен что это твое произведение, ты не заимствовал его - запиши его в депозитарий. Хэш ляжет в блокчейн и станет доказательством даты, времени и в целом факта создания именно этого объекта. Разрешил использовать кому-то объект - бесплатно или за деньги, то есть передал право использования кому-либо, - запиши это в блокчейн. Тогда и продавец, и покупатель, да и весь рынок будут уверены в добросовестности сторон сделки".

При реализации технологических консорциумов необходимо апробировать бизнес-процессы до того, как будет запущен какой-либо совместный проект, считает управляющий директор компании "Восток" Всеволод Иванов: "Когда организуется консорциум, всегда возникает вопрос, кто будет главнее и где будет свобода в принятии решений. Чтобы понять это, мы сначала апробируем среду, формируем правила для новых участников и после этого уже запускаем в продакшен консорциум, который долго и успешно работает. Если нужно запустить проект очень быстро, то ни в коем случае не нужно создавать консорциум. Также очень важно на старте сформулировать цели".

Начальник управления технологий распределенных реестров департамента информационных технологий города Москвы Кирилл Поляков рассказал, как тестирование блокчейн-технологии было проведено в системе "Активный гражданин" и проекте "Ярмарки выходного дня". "В "Активном гражданине" можно было просто класть голоса в блокчейн. В "Ярмарках" же задача посложнее: нужно было еще записать логику, то есть не только хранить голоса фермеров, но и доказать им, что подмены голосов не происходит, когда он сначала был первым, а потом стал третьим. После каждой ярмарки проходит конфликтная комиссия - процедура, после которой фермеры могут обжаловать результат. К нам они приходили с фразой: "Вы нас не обманете, наши данные лежат в блокчейне, мы их видели". Когда это говорят фермеры, для нас это комплимент. Не факт, что фермер понимает, что такое блокчейн, но доверяет он ему больше, чем нам. Значит, свою задачу мы выполнили", - сказал Поляков.
От художника до инноватора: на IPQuorum.Innovation обсудили возникновение и защиту авторских прав в цифровой среде

Руководитель Центра технологии блокчейн ПАО "Газпром нефть" Александр Калмыков рассказал о том, что компания планирует запуск общекорпоративного стандарта применения технологии распределенных реестров. "Мы делаем распределенную систему отслеживания поставок. В прошлом году мы провели исследование, целью которого было создание методологии по выявлению процессов, подлежащих блокчейнизации. У нас есть список бизнес-процессов, которые происходят в компании, - их около трехсот тысяч. Конструктор смарт-контрактов позволит нам быстро собрать на платформе все бизнес-процессы", - сказал эксперт. Он добавил, что проекты, созданные консорциумами, имеют наибольший потенциал для развития в случае, если они рассчитаны на большое количество людей.

Директор по развитию корпоративного университета Сбербанка Сергей Шаяхметов объяснил, чем для крупного банка полезно взаимодействие с блокчейн-консорциумами: "Когда мы смотрим на зарубежные разработки, то думаем, стоит ли подключаться к ним или будет лучше разработать некие аналоги. В отраслевых консорциумах мы очень много работаем с транспортниками и строителями. Напрямую влиять на них мы не можем, но ждем от них какой-то инициативы. Мы можем эмитировать свои финансовые сервисы в блокчейн-консорциумы. Если у вас, к примеру, логистическая компания, мы можем продавать ей страхование, делать это быстро и бесшовно".

Директор департамента Национального центра информатизации (НЦИ) Дмитрий Сухамера, подводя итоги панельной дискуссии, пожелал участникам объединяться в консорциумы, чтобы общими усилиями активно развивать технологический рынок. "Призываю начать договариваться и искать новые рынки", - заключил он.

Экономика Бизнес

Главное сегодня

Минкомсвязь подтвердила законность использования Telegram в РФ
Состояние богатейшей женщины России составило 1,2 миллиарда долларов
Посол РФ оценил требование конгресса США признать "Азов" террористами
РФ направит ноту протеста Армении в связи со срывом тендера по оружию
СМИ назвали российский "секрет обеспечения мира"

Новости проекта

30.09.2019
Фото: предоставлено пресс-службой IPChain В Российском союзе промышленников и предпринимателей обсудили актуальное состояние российских креативных индустрий
29.04.2019
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Как цифровые технологии помогают отвечать на глобальные вызовы рынка IP
13.04.2019
Фото: Пресс-служба IPQuorum На IPQuorum обсудили риски правовой неопределенности в сфере интеллектуальной собственности
13.03.2019
Фото: Предоставлено ассоциацией IPChain В России создана универсальная бизнес-модель архитектуры рынка интеллектуальной собственности
19.02.2019
Фото: предоставлено пресс-службой Ассоциации IPChain Сингапур и РФ обменялись опытом в рамках бизнес-миссии Ассоциации IPChain и Фонда "Сколково"
07.12.2018
Фото: Пресс-службы ФИС (Федерация интеллектуальной собственности) Взаимодействие судов с участниками цифрового рынка через блокчейн - реальность цифровой экономики
20.04.2018
Фото: depositphotos.com Законодатели готовят новые инструменты для охраны региональных брендов
20.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Сквозные технологии - будущее рынка интеллектуальной собственности
20.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Благодаря глобальной интеграции родится новая интеллектуальная Евразия
20.04.2018
Фото: depositphotos.com Флагманские разработки ОПК ускорят развитие многих отраслей
20.04.2018
Фото: depositphotos.com Иван Засурский: Эволюция медиатехнологий "пересобирает" общество
20.04.2018
Фото: depositphotos.com Смена технологической парадигмы изменит все общество
20.04.2018
Фото: Александр Натрускин / РИА Новости www.ria.ru ВЦИОМ провел исследование российского рынка ИС
20.04.2018
Фото: Виталий Невар / ТАСС Цифровая экономика станет новой точкой роста для Янтарного края
20.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности В этом году будет создан мегарегулятор в сфере интеллектуальных прав
20.04.2018
Фото: depositphotos.com Рынок интеллектуальной собственности готов работать на опережение
20.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности На форуме IPQuorum 2018 обсудили перспективы России на цифровом рынке
19.04.2018
Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности В Калининграде и Москве прошли главные события сферы интеллектуальной собственности мирового масштаба
18.04.2018
Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPQuorum 2018: интеллектуальная собственность - гарант экономической устойчивости
17.04.2018
Фото: Depositphotos.com Компания "ФорМакс" сообщила о покупке системы по распознаванию аудио Zamsha
17.04.2018
Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности В России будет создана сеть цифровых исследовательских институтов
17.04.2018
Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPQuorum 2018: Какими будут новые кадры для новых рынков?
15.04.2018
Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPQuorum 2018: инструменты коллективного управления в сфере интеллектуальной собственности исчерпывают себя
13.04.2018
Фото: Виталий Невар/ТАСС Университеты подключаются к блокчейн-инфраструктуре управления интеллектуальной собственностью IPChain
13.04.2018
Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности. На IPQuorum 2018 обсудили вопросы брендирования
13.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPQuorum вручил миллион рублей лучшему стартапу
13.04.2018
Фото: Александр Натрускин/ РИА Новости На IPQuorum объявили о создании Совета по цифровой экономике
13.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPChain и Ассоциация интернет-издателей подписали соглашение о сотрудничестве
12.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности На IPQuorum 2018 обсудили проблемы рынка интеллектуальной собственности
12.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Ассоциация IPChain и Кыргызпатент построят "инфраструктуру доверия"
12.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Музыканты России и Германии сыграли в "четыре руки" на IPQuorum
11.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Павел Зенькович: Интеллектуальной собственности нужна общая цифровая платформа
11.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Международный форум IPQuorum 2018 начал свою работу
11.04.2018
Самый масштабный просветительский проект в сфере интеллектуальной собственности стартует в Калининграде
09.04.2018
В рамках культурной программы IPQuorum 2018 пройдет киномарафон
06.04.2018
IPQuorum 2018 открывает экспозицию "Интеллектуальная собственность"
03.04.2018
Фото: Depositphotos.com Startup Hub - ведущие эксперты в области венчурных инвестиций выберут лучший стартап
30.03.2018
В России пройдет международный форум IPQuorum 2018
30.03.2018
Объявлена деловая программа IPQuorum 2018 в Калининграде
30.03.2018
Ректор РГАИС Иван Близнец: Патенты должны работать на автора
30.03.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Виктор Наумов: Между моделями "лицензия" и "услуга" будет расти антогонизм
30.03.2018
Андрей Кричевский: В интеллектуальной собственности блокчейн изменит все
30.03.2018
Фото: Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности. Григорий Ивлиев: Число заявок на изобретения в сфере digital будет расти
30.03.2018
Председатель Правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов: Прорыв обеспечат технологии
30.03.2018
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Антон Алиханов - о том, почему форум IPQuorum проходит в Калининградской области