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24.10.2019 12:54
Рубрика: Экономика

Эксперты рассказали, как лучше экономить деньги

Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Больше 60% россиян считают, что деньги необходимо экономить. Об этом говорит исследование, проведенное ВЦИОМ. Впрочем, копить средства получается далеко не у всех. Эксперты по финансовой грамотности рассказали aif.ru о типичных ошибках в вопросах экономии своего бюджета.

Фото: РИА Новости
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Если у накоплений нет определенной цели, затея, скорее всего, обернется провалом, уверены специалисты. Гораздо проще откладывать средства, если понять, для чего это нужно и какая сумма, в конечном счете, необходима.

Не стоит ради сбережений радикально менять образ жизни. Экономия порой необходима, но во всем должна быть мера, считают эксперты. Чрезмерный аскетизм, вероятнее всего, приведет к резкому "срыву".

Распространенное убеждение, что распродажи помогают экономить средства, в корне неверное. Чаще всего именно скидки стимулируют покупать больше, чем требуется, и попытка сэкономить оборачивается незапланированными тратами.

Специалисты по финансовой грамотности предостерегают граждан от экономии на еде. Покупая некачественные продукты питания, можно заработать только проблемы со здоровьем, избавление от которых обойдется гораздо дороже, чем сумма сэкономленных на продуктах денег.

При экономии на одежде стоит также держать в голове правило "скупой платит дважды". Часто товар с низким ценником имеет еще и низкое качество.

Фото: Photoxpress.ru
Страхование жизни позволяет откладывать деньги на любые цели

Экономия на собственном развитии одна из самых распространенных ошибок. Но иногда лучше отказать себе в покупке новой вещи, но вложить деньги в свое образование: возможно, именно это поможет в будущем преодолеть финансовый кризис, считают эксперты.

Также, если вы хотите накопить деньги, не стоит хранить их дома в наличном виде. Во-первых, всегда будет велик соблазн воспользоваться ими, а во-вторых, они будут постепенно обесцениваться как минимум на величину инфляции. Лучше воспользоваться краткосрочным депозитом или оформить доходную карту, деньги с которой можно при необходимости тратить, и где на остаток средств начисляется процент.

Экономика Работа Зарплата "РГ"-советы
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