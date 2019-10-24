Эндокринолог рассказала о вреде хлеба с вареньем и какао с молоком

Привычное с детства сочетание продуктов, как оказалось, может вместо пользы нанести вред организму.

Некоторые несовместимые продукты назвала эндокринолог-диетолог Екатерина Иванникова. Эксперт, в частности, посоветовала разводить какао не молоком, а водой. Это связано с содержащейся в какао щавелевой кислотой, блокирующей усвоение кальция. Также отмечается, что какао с молоком не рекомендуется пить людям, страдающим мочекаменной болезнью, поскольку молочный жир способствует всасываемости из какао оксалатов, а они как раз и приводят к заболеванию.

Екатерина Иванникова советует отказаться и от белого хлеба с джемом или вареньем. Дело в том, что сама по себе рафинированная пшеничная мука содержит быстрые углеводы, а варенье или джем существенно увеличивают их количество. В результате в крови может подскочить сахар, а со временем любителю таких бутербродов грозит диабет 2 типа, ожирение и воспаление желудочно-кишечного тракта.

От отрубей с молоком, которые многие по ошибке считают здоровой пищей, тоже будет мало пользы. Фитиновая кислота в отрубях образует нерастворимые соединения с молочными кальцием и магнием. В результате возникают проблемы с перевариванием такой пищи, а организм к тому же недополучает полезные вещества.

Екатерина Иванникова также рекомендует воздержаться от сочетания в одном приеме пище курицы и печени. Этот "тандем" затрудняет пищеварение, а витамин В9 из печени и цинк из курицы мешают друг другу усваиваться.

Большой вред могут нанести пицца с газировкой. "Совмещение углеводов, белков и транс-жиров, которые содержатся в таком наборе, требует от организма немало сил для переваривания. Сахар же из газировки тормозит активность желудка. Следствием чего является чувство тяжести после еды, вздутие живота", - предупреждает эксперт. При этом в таких продуктах имеется большое количество рафинированных углеводов. Они провоцируют ложное чувство голода, а содержание сахара в крови увеличивается, приводит мнение врача KP.RU.