Эскроу-счета помогли риелторам получить взрывной рост прибыли

В первом полугодии российские компании заработали 9,1 триллиона рублей. Это на 1,4 триллиона меньше, чем год назад.

Однако восьми отраслям к июлю 2019 года все-таки удалось добиться роста финансовых результатов, подсчитала аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (результаты исследования есть в распоряжении "РГ").

В компании пояснили: "финансовый результат рассчитывается как прибыль прибыльных организаций отрасли минус убыток убыточных организаций". Лучшая динамика по сравнению с первым полугодием 2018-го зафиксирована у риелторов, а замыкает восьмерку "прибыльных" сфера информации и связи.

Итак, первое место: риелторские фирмы, плюс 180 процентов.

Второе место: предприятия, работающие в сфере профессиональных услуг, научных исследований и технических разработок, плюс 83 процента.

Третье место: строительные компании, плюс 75 процентов.

Четвертое место: транспортная и складская отрасли, плюс 51 процент.

Пятое место: торговля, плюс 45 процентов.

Шестое место: ресурсоснабжающая отрасль (водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение, отопление), плюс 26 процентов.

Седьмое место: обрабатывающие производства, плюс 20 процентов.

Восьмое место: компании в сфере информации и связи (IT, телекоммуникации, ТВ и радио, производство видеоконтента, издательская деятельность), плюс 15 процентов.

За счет чего же так поднялись в первом полугодии продавцы недвижимости?

"Взрывной рост прибыли риелторов связан, - пояснила председатель совета директоров сети FinExpertiza Елена Трубникова, - прежде всего, с ожиданием в первой половине года введения экскроу-счетов, ужесточающих требования к застройщикам. В преддверии прогнозируемого повышения цен и введения новых правил квартиры приобретали как конечные покупатели, так и сами застройщики, чтобы реализовать их позднее".

В результате, за первое полугодие компании, работающие в сфере недвижимости, нарастили прибыль на 60 процентов по сравнению с прошлым годом, а убытки сократили на 27,7 процента. Но, похоже на этом манна небесная иссякнет. "В дальнейшем ждать подобного уровня доходов в этой отрасли не приходится, - прогнозирует Елена Трубникова. - По данным Росреестра, уже в июле продажи новостроек в Москве снизились на 51,6 процента, а в августе - еще на 11,8 процента".

Кстати, если считать не в процентах роста, а в рублях, то самый высокий финансовый результат получили предприятия оптовой и розничной торговли - плюс почти 560 миллиардов рублей. А у риелторских фирм только шестой результат - плюс 87 миллиардов.