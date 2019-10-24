Европейский бизнес снова заявил о желании работать с Россией

Среди европейского бизнеса созрел запрос на возвращение к идее "большой Европы" от Лиссабона до Владивостока, показал XII Евразийский форум в Вероне.

"Недоверие и конфронтационное отношение друг к другу не улучшает климат, - сказал "РГ" государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота. - И не только климат международных отношений, но и внутри стран, это очевидно, потому что консолидируют общественность против внешнего врага. Избежать этого можно только диалогом". Он отметил, что на первом форуме в Вероне было около двухсот человек, сейчас их больше тысячи. По словам Федерико Сбоарина, мэра Вероны, в этом году форум посетили представители 41 страны, впервые с 2014 года в нем участвует делегация из Украины.

Одной из главных тем форума всегда является энергетика - это тот фундамент, который прочно связывает Россию и ЕС. По словам главы "Роснефти" Игоря Сечина, спрос на нефть к 2040 году вырастет минимум на 10%. Доля нефти в мировом энергобалансе снизится до 30% к 2040 году, однако сам "спрос на нефть за этот период увеличится не менее чем на 10 процентов", сказал Сечин.

"Реализуемая Россией стратегия по развитию энергетических мостов в Евразии способствует усилению евразийских связей и укреплению стабильности. Так, по сравнению с 2015 годом поставки нефти и нефтепродуктов из России в Европу увеличились на 7%, в Китай - на 60%, в Индию - в 13 раз, - сообщил он в своем выступлении. - Для Европы длительный процесс энергетической трансформации будет сопровождаться сокращением собственной добычи нефти, и в этой связи необходимо решить задачу обеспечения бесперебойных поставок".

Он напомнил, что еще в 1960-х годах США прилагали усилия, чтобы не допустить поставок российского газа в Европу и развития энергетического сотрудничества между СССР и европейскими государствами. "Тогда Европа проявила твердость и обеспечила себе энергетическую безопасность на десятилетия. Россия была и остается крупнейшим и самым надежным поставщиком энергоресурсов в Европу и имеет все рыночные возможности сохранить этот статус", - отметил Сечин.

На Россию приходится 35% поставок нефти в Европу и 40% поставок газа, но "нам абсолютно не кажется, что мы зависим от России", сказал Михаэль Хармс, исполнительный директор Восточного комитета германской экономики.

Россия усиливает не только свой статус энергетического поставщика. Во множестве интеграционных объединений, таких как БРИКС, ШОС, ЕАЭС, АСЕАН, роль России становится если не основной, то, по крайней мере, все более заметной, добавил Григорий Рапота. "Реальность такова, что такой центр притяжения, центр силы, не побоюсь этого слова, экономической, прежде всего, он уже существует. И это подтверждает ту мысль, которая была выдвинута Евгением Примаковым еще в конце 90-х, когда он говорил о многополярном мире, - уверен госсекретарь. - Его тогда никто не хотел слышать вовне России. Сейчас мы эту реальность видим".