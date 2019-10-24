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24.10.2019 15:25
Рубрика: Экономика

ФТС возьмет на службу искусственный интеллект

Текст: Юлия Кривошапко
Федеральная таможенная служба будет внедрять в свою работу технологии искусственного интеллекта. Это предусмотрено стратегией развития ведомства до 2030 года.
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Сейчас документ проходит межведомственное согласование, после чего будет направлен на утверждение в правительство, сообщил замминистра финансов Илья Трунин на Международном таможенном форуме в Москве.

Стратегия разрабатывалась совместно с Минфином при активном участии бизнеса. Одна из основных ее целей - создание в России умной таможни: незаметной для добросовестного бизнеса и результативной - для государства, уточнил во время своего выступления глава ФТС Владимир Булавин.

Фото: Сергей Михеев.
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Современные технологии уже стали неотъемлемой частью внутренних процессов таможенных органов. В 2019 году автоматически зарегистрировано 86,6 процента деклараций по экспорту и 45,1 процента по импорту, автоматически выпущено деклараций участников ВЭД низкого уровня риска - 49,1 процента по экспорту и 39,1процента по импорту.

На территории России работают уже 12 центров электронного декларирования. В них оформляется почти 65 процентов всех деклараций. Такие центры предназначены для "дистанционного" пропуска товаров через государственную границу. Сам товар размещается на складах возле границы России, а весь обмен информацией о ввозимой продукции с таможенной службой осуществляется в электронном виде. При такой схеме на сухопутных таможенных постах и в портах проводится только визуальный осмотр товара. Создание центров позволяет перейти на электронный документооборот и снизить логистические и транспортные издержки для компаний, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью, а, кроме того,сократить время таможенных операций.

"К концу 2020 года мы планируем завершить реформу, связанную с созданием центров электронного декларирования и сосредоточить в них все таможенное оформление", - сообщил Владимир Булавин.

Всего таких центров будет 16. В этот список входят восемь электронных таможен в столицах округов, ЦЭДы в Калининградской и Московской областных таможнях, электронная таможня Московского авиаузла, центры в энергетической и акцизной таможнях и в портовых таможнях: Новороссийске, Владивостоке и Санкт-Петербурге.

"В целом, мы достигли хороших результатов на текущем этапе цифровизации таможенного администрирования. Это позволяет ставить другие, более амбициозные цели. Мы хотим научить наши системы "думать" над сложными таможенными процессами и решать задачи, связанные с обработкой больших массивов данных", - подчеркнул Владимир Булавин.

Фото: Артем Коротаев/ ТАСС
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Сейчас ФТС ведет разработку модели интеллектуального пункта пропуска. Она предусматривает полную автоматизацию процесса таможенных операций. Основой такой модели должна стать единая для всех контролирующих органов информационная система, в которую будут интегрированы все существующие технические средства таможенного контроля. Это позволит упростить и ускорить процесс администрирования, вывести его на принципиально новый уровень.

Для морских и авиационных пунктов пропуска эта технология уже находится в высокой стадии готовности. Для автомобильных и железнодорожных - ее планируется разработать в рамках реализации "Стратегии-2030", уточнил Владимир Булавин.

Искусственному интеллекту также собираются доверить очень важный сегмент - формирование профилей рисков участников внешнеэкономической деятельности.

"С одной стороны, минимизация участия сотрудников таможенных органов в этом процессе позволит повысить доверие бизнеса к результату. С другой - правильный алгоритм анализа данных даст возможность с большей степенью вероятности выявлять те случаи, когда действительно необходимы вмешательство человека, углубленный контроль и, возможно, применение каких-либо взысканий", - пояснил Илья Трунин.

Экономика Бизнес Инновации Правительство ФТС
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