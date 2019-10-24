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24.10.2019 17:46
Рубрика: Спорт

Поймал звезду

Голкипера Андрея Василевского отметили в НХЛ
Текст: Павел Петровский
В Национальной хоккейной лиге прошли очередные поединки регулярного чемпионата, по итогам которых были названы имена лучших игроков дня.

Приятно, что первой звездой признан российский вратарь "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский, который отразил 37 бросков из 39 в матче против "Питтсбурга" (3:2).

Фото: Sergei Belski-USA TODAY Sports/Reuters
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На последней секунде игры Василевский невероятным образом сумел поймать шайбу и помог "Тампе" избежать овертайма.

Некоторым хоккеистам уже оказалось, что шайба пересекла линию ворот. Однако арбитры после видеопросмотра подтвердили, что гола не было.

"Ожидание того стоило. Была большая суматоха, я просто пытался прикрыть ворота, а он попал в мою ловушку. Это был момент из разряда "никогда не сдавайся". Иногда работает... Впрочем, не каждый раз", - приводит слова Василевского официальный сайт НХЛ.

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