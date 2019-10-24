Голкипера Андрея Василевского отметили в НХЛ

В Национальной хоккейной лиге прошли очередные поединки регулярного чемпионата, по итогам которых были названы имена лучших игроков дня.

Приятно, что первой звездой признан российский вратарь "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский, который отразил 37 бросков из 39 в матче против "Питтсбурга" (3:2).

На последней секунде игры Василевский невероятным образом сумел поймать шайбу и помог "Тампе" избежать овертайма.

Некоторым хоккеистам уже оказалось, что шайба пересекла линию ворот. Однако арбитры после видеопросмотра подтвердили, что гола не было.

"Ожидание того стоило. Была большая суматоха, я просто пытался прикрыть ворота, а он попал в мою ловушку. Это был момент из разряда "никогда не сдавайся". Иногда работает... Впрочем, не каждый раз", - приводит слова Василевского официальный сайт НХЛ.