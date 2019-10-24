Госдума одобрила "заморозку" накопительной части пенсии еще на год

Согласно действующему законодательству, эта норма действует до 2021 года включительно. Продление происходит ежегодно - начиная с 2014 года. Это делается с целью стабилизировать бюджет ПФР.
В правительстве заверяют, что россияне не проиграют в пенсионном плане. "Заморозка" накопительных пенсий ни в коем случае не является изъятием средств. При расчете будущих пенсий накопленные за период действия моратория средства страховых взносов будут учтены и проиндексированы.
Пенсионный фонд России должен учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2021 году, исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии.