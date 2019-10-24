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24.10.2019 14:53
Рубрика: Власть

Госдума поддержала рост МРОТ с 1 января

Текст: Татьяна Замахина
Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2020 года собираются повысить на 850 рублей - до 12 тысяч 130 рублей. А в ряде регионов "минималка" вырастет еще существеннее. Законопроект об этом прошел первое чтение в Госдуме.
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Согласно действующему законодательству, МРОТ составляет 11 тысяч 280 рублей.

Фото: iStock
В комитете Госдумы поддержали увеличение МРОТ в 2020 году

"Минималку" предполагается увеличить до величины прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2019 года. Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 3,2 миллиона работников, рассчитали в кабмине. Половина указанных работников заняты в государственных и муниципальных учреждениях, уточнил замминистра труда Всеволод Вуколов. Они получат, по его оценке, довольно серьезную прибавку.

На практике МРОТ будет расти в регионах по-разному, а 850 рублей станет минимальной доплатой. Ведь при расчете данного показателя учитываются районные коэффициенты и процентные надбавки к заработной плате. Таким образом, МРОТ вырастет дифференцированно - от 850 рублей в центральных и южных районах до 2550 рублей в Чукотском автономном округе, где установлены наибольшие значения коэффициентов и надбавок.

Дополнительные расходы организаций реального сектора экономики в связи с повышением МРОТ составят 20,8 миллиарда рублей. В документе от кабмина также указывается, что на повышение зарплаты работников бюджетной сферы в 2020 году предстоит потратить примерно столько же - 20,9 миллиарда рублей.

Ранее был введен механизм ежегодного повышения МРОТ до прожиточного минимума. Поправки об этом были приняты по инициативе президента и стали кардинальным решением, за которое долгие годы боролись профсоюзы.

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