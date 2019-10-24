Госдума поддержала рост МРОТ с 1 января

Согласно действующему законодательству, МРОТ составляет 11 тысяч 280 рублей.

"Минималку" предполагается увеличить до величины прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2019 года. Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 3,2 миллиона работников, рассчитали в кабмине. Половина указанных работников заняты в государственных и муниципальных учреждениях, уточнил замминистра труда Всеволод Вуколов. Они получат, по его оценке, довольно серьезную прибавку.

На практике МРОТ будет расти в регионах по-разному, а 850 рублей станет минимальной доплатой. Ведь при расчете данного показателя учитываются районные коэффициенты и процентные надбавки к заработной плате. Таким образом, МРОТ вырастет дифференцированно - от 850 рублей в центральных и южных районах до 2550 рублей в Чукотском автономном округе, где установлены наибольшие значения коэффициентов и надбавок.

Дополнительные расходы организаций реального сектора экономики в связи с повышением МРОТ составят 20,8 миллиарда рублей. В документе от кабмина также указывается, что на повышение зарплаты работников бюджетной сферы в 2020 году предстоит потратить примерно столько же - 20,9 миллиарда рублей.

Ранее был введен механизм ежегодного повышения МРОТ до прожиточного минимума. Поправки об этом были приняты по инициативе президента и стали кардинальным решением, за которое долгие годы боролись профсоюзы.