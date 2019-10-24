Госдума приняла закон о сокращенном рабочем дне сельчанок

До сих пор право сельских женщин на сокращенный рабочий день не было закреплено федеральным законом. В Госдуме решили это исправить. Документ инициировали глава нижней палаты Вячеслав Володин и депутаты фракции "Единая Россия".

Данная сфера сейчас регулируется подзаконным актом, который был принят еще в советские времена. Однако депутаты стали опасаться, что данная норма попадет под так называемую "регуляторную гильотину".

Чтобы этого не произошло, был подготовлен законопроект о гарантиях для сельчанок. Законодатели работали совместно с профсоюзами, рассказал ранее журналистам спикер ГД.

"Оплата останется прежней, как и при полной, 40-часовой рабочей неделе", - указал Володин.

После принятия закона женщины на селе получат и еще одну гарантию, кроме сокращенного рабочего времени, добавил он. А именно, повышенную оплату на работах, где по условиям труда рабочий день разделен на части. Согласно пояснению кабмина, в таких случаях установлено повышение в размере 30%.

Ко второму чтению в законопроекте появилась отдельная статья о том, что повышенная ранее оплата труда не может быть уменьшена после того, как этот закон вступит в силу, сообщил председатель Госдумы.

- С принятием закона женщины, работающие на селе, будут защищены от риска снижения им зарплаты за укороченную неделю и недоплат за тяжелые условия труда, - подчеркнул Вячеслав Володин.

Закрепление указанных гарантий в Кодексе будет способствовать решению социальных задач, в том числе по привлечению и закреплению кадров на селе, говорится в положительном отзыве правительства РФ.