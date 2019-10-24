Гроб с телом Франко доставили на вертолете под крики "Вива, Франко"

Белый вертолет с надписью Respublica доставил из пантеона в "Долине павших" гроб с останками испанского диктатора Франсиско Франко на кладбище Мингоррубио под крики" Вива, Франко" и франкистские приветствия с вытянутой рукой.

У входа на кладбище перед оцеплением полиции собрались порядка двухсот поклонников испанского диктатора. Некоторые надели франкистские пилотки с кисточками или завернулись во флаги времен Франко с черным орлом.

Люди поют гимн Испании времен диктаторского режима и читают заупокойную молитву. Через несколько минут на кладбище начнется панихида.