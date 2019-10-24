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24.10.2019 14:35
Рубрика: В мире
Проект: РГ-Медиа

Гроб с телом Франко отправился к новому месту захоронения

Текст: Юрий Когалов
Церемония эксгумации останков диктатора Франсиско Франко завершена. По данным властей Испании, она прошла без инцидентов.

Потомки каудильо вынесли на своих руках гроб из базилики в мемориальном комплексе "Долина павших". В настоящее время тело генералиссимуса находится в вертолете, который должен доставить его на кладбище Мингоррубио. Его сопровождают министр юстиции Испании Долорес Дельгадо и один из внуков Франко. Остальные члены семьи диктатора к месту нового погребения прибудут на машинах.

Фото: OSCAR DEL POZO / AFP
Вопрос об эксгумации Франко разделил испанцев на две равные части

Согласно поступающим сообщениям, родственники решили не менять гроб, в котором был похоронен их предок в 1975 году. На случай если бы он был сильно поврежден временем или грунтовыми водами, ему приготовили замену, однако она не понадобилась.

Гроб был покрыт полотнищем с гербом Франко, поскольку власти запретили семье использовать для этого флаг Испании, хотя один из потомков генералиссимуса привез с собой тот самый, что использовался во время похорон 44 года назад.

Вертолету предстоит преодолеть 34 километра до Мингоррубио - там, когда прибудут остальные родственники, состоится поминальная служба. Ее проведет священник Рамон Техеро, сын подполковника Антонио Техеро, одного из лидеров неудавшегося военного переворота 1981 года, когда франкисты пытались вернуть в стране диктаторский режим. Тогда король Хуан Карлос I открыто выступил против них, что ознаменовало окончательный переход Испании к демократии.

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