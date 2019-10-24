Громкий сигнал: на Западе оценили визит Ту-160 в ЮАР

Издание Military Watch отмечает, что визит российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 на авиабазу Ватерклоф в Цване совпал с саммитом "Россия-Африка", который начался в тот же день в Сочи.

"Ту-160 является одним из самых ярких символов российской военной мощи и считается одним из самых мощных стратегических бомбардировщиков. Самолет может совершать перелеты межконтинентальной дальности и обладает способностью нести высокоточные крылатые ракеты типа Х-101 и Х-102. Последние вооружены ядерными зарядами и имеют расчетную дальность полета до 5500 км", - пишет издание.

Интернет-портал The Drive сообщает, что Россия в последние годы проводит все большее число дальних вылетов на патрулирование, в том числе с использованием стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95МС "Медведь". Причем полеты проходят в стратегически важных Арктическом и Тихоокеанском регионах. А перелет пары "Белых лебедей" в Венесуэлу в декабре 2018 года продемонстрировал способность России передислоцировать ядерные активы в срочном порядке на театры военных действий, расположенные вдали от собственных границ.

"Размещение двух Ту-160 в Южной Африке, безусловно, посылает очень громкий сигнал о том, что Кремль по-прежнему сохраняет заинтересованность во взаимодействии с этой страной и в расширении своих связей по всему континенту в целом", - считает издание.

Командующий Дальней авиацией ВВС РФ Сергей Кобылаш заявил, что полет двух российских стратегических ракетоносцев Ту-160 в ЮАР выполнен для подготовки пилотов.

"Целью данного мероприятия является обмен опытом между летным составом двух стран, организация взаимодействия между министерствами обороны России и ЮАР. А также - подготовка и совершенствование боевой выучки летных экипажей в выполнении полетов на длительные расстояния и в южных широтах", - сказал Сергей Кобылаш.