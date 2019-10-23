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23.10.2019 18:09
Рубрика: Власть

Два стратегических бомбардировщика Ту-160 приземлились на авиабазе в ЮАР

Два стратегических бомбардировщика Ту-160 "Белый лебедь" впервые совершили перелет в Южно-Африканскую республику. Российские "стратеги" приземлились на авиабазе Ватерклоф, которая находится неподалеку от столицы ЮАР- Претории. Как сообщили в Минобороны РФ, "Белые лебеди" провели в воздухе более 13 часов, преодолев за это время свыше 11 тысяч километров и совершив дозаправку в воздухе.

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
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Самолеты пролетели над Каспийским и Аравийским морями, а также над Индийским океаном. В конце маршрута Ту-160 взяли на сопровождение истребители ВВС ЮАР. В Минобороны пояснили, что визит стратегов проводится "для развития двустороннего военного сотрудничества и отработки взаимодействия между ВКС России и ВВС ЮАР".

Ранее российская стратегическая авиация никогда не приземлялись на территории Южно-Африканской республики.

Днем ранее в ЮАР прилетели военно-транспортные самолеты Ан-124 "Руслан" и Ил-76. На их борту находился инженерно-технический персонал, а также аппаратура, необходимая для обслуживания ракетоносцев в дальней командировке.

Власть Безопасность Армия
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