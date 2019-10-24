Грузия передала России хакера Ярослава Сумбаева, процедура экстрадиции завершена, сообщил РИА Новости сотрудник КПП "Казбеги - Ларс" на грузино-российской границе.

Тбилисский городской суд в мае счел допустимой экстрадицию Сумбаева. Хакера задержали в Тбилиси в ноябре 2018 года за незаконное ношение оружия и изготовление и использование фальшивого документа. Позже эти обвинения с него были сняты, однако дополнительная проверка показала, что он разыскивается Интерполом по запросу российских властей.

Сумбаев проходит по делу об убийстве следователя Евгении Шишкиной. По данным Интерпола, его и еще 28 человек в РФ обвинили в фиктивных возвратах билетов РЖД и авиакомпании S7, на чем они заработали 17 миллионов рублей. События относятся к 2013-2014 годам. Именно это дело, а также множество других резонансных случаев расследовала Шишкина, которую убили 10 октября 2018 года в поселке Архангельское Московской области.