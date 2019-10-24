HBO покажет четыре новые длинные серии "Времени приключений"

Потоковый сервис HBO Max, запуск которого состоится весной 2020 года, вернет на экраны героев мультсериала "Время приключений".

Продолжение культового шоу, созданного Пендлтоном Уордом, выйдет в следующем году в формате четырех эпизодов длительностью по одному часу. Новый проект получит в названии приставку "Отдаленные Земли".

Помимо дуэта главных героев ожидается появление других знакомых зрителю персонажей - живой игровой приставки БиМО, принцессы Жвачки, королевы вампиров Марселин и Мятного Лакея.

Напомним, что приключения Финна и Джейка закончились в прошлом году показом на канале Cartoon Network заключительного десятого сезона. Всего вышло более 280 эпизодов.