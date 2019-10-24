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HBO покажет четыре новые длинные серии "Времени приключений"

Новости
    24.10.2019, 10:47
Текст:   Богдан Бобров

Потоковый сервис HBO Max, запуск которого состоится весной 2020 года, вернет на экраны героев мультсериала "Время приключений".

Фото: kinopoisk.ru
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Продолжение культового шоу, созданного Пендлтоном Уордом, выйдет в следующем году в формате четырех эпизодов длительностью по одному часу. Новый проект получит в названии приставку "Отдаленные Земли".

Помимо дуэта главных героев ожидается появление других знакомых зрителю персонажей - живой игровой приставки БиМО, принцессы Жвачки, королевы вампиров Марселин и Мятного Лакея.

Напомним, что приключения Финна и Джейка закончились в прошлом году показом на канале Cartoon Network заключительного десятого сезона. Всего вышло более 280 эпизодов.

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