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Сериал "Друзья" переезжает с Netflix на HBO Max

Новости
    10.07.2019, 14:41
Текст:   Козьма Лоханкин

Компания WarnerMedia представила свой новый стриминговый сервис, который получил название HBO Max.

В нём будет собрана продукция WB и HBO, а также следующих каналов и студий: New Line, DC Entertainment, CNN, TNT, TBS, truTV, The CW, Turner Classic Movies, Cartoon Network, Adult Swim, Crunchyroll, Rooster Teeth, Looney Tunes - и не только.

Популярнейший ситком "Друзья" в связи с этим покидает Netflix, где он временно находился по лицензии правообладателя - Warner. Теперь Warner возвращает "Друзей" себе, чтобы показывать их на своём сервисе.

Также HBO Max сможет похвастаться такими эксклюзивами, как "Принц из Беверли-Хиллз", "Милые обманщицы", спин-офф "Ривердейла" "Кэти Кин" и успевшая оскандалиться ещё до премьеры "Бэтвумен".

Предварительный запуск с органиченной подпиской запланирован на конец этого года, а полноценный - весной следующего.

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