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Дженнифер Энистон рассказала о перезапуске "Друзей"

Новости
    06.06.2019, 11:55
Текст:   Олег Усков

То, с какой регулярной интенсивностью эта тема то и дело педалируется, поднимается и ковыряется, и с учетом нынешней повальной истерии ребутов, уже практически нет сомнений: и до "Друзей" все-таки доберутся.

Хотя, скорее всего, без Чедлера - актера Мэттью Пэрри, который упорно идет в отказ. Со словами, что ему больше по нраву заниматься теперь театром. В то время как другие герои ситкома - в большинстве - не прочь.   

Фото: kinopoisk.ru
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Дженнифер Энистон, "Рэйчел Грин", отметила, например, что готова поучаствовать, случись такое: "Я бы сделала это", - говорит. О чем пишет E!

Реплика "Рэйчел" прозвучала на шоу Эллен ДеДженерес, когда ведущая предложила Дженнифер заняться уже продолжением. На что актриса заявила, что "всё может случиться", поскольку и остальные "мальчики и девочки" вроде как тоже готовы дать согласие.

При этом ранее Энистон говорила, что вся женская часть "Друзей" точно хотела бы продолжения, в то время как мужская часть коллектива испытывает гораздо меньший энтузиазм.  

Не факт, конечно, что можем рассчитывать на целый сезон, но поскольку осенью этого года сериалу исполняется 25 лет (премьера состоялась 22 сентября 1994-го), какой-то специальный эпизод вполне вероятен.  

Ранее мы писали о перезапуске культового молодежного "мыла" "Беверли-Хиллз, 90210" в практически полном оригинальном составе. Волнующий уголки души трейлер "90210" смотрите здесь.

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