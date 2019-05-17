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Вышел первый трейлер сериала "Бэтвумен"

Новости
    17.05.2019, 11:57
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ The CW Network Фото: youtube.com/ The CW Network
Фото: youtube.com/ The CW Network

На YouTube-канале The CW Network представлен дебютный трейлер скандального сериала "Бэтвумен".

Который выглядит, собственно, как и практически любой другой супергеройский сериал на насупленных щах, - и поправка, что протагонист-то здесь женщина - не подпруга.

Поскольку сильных и решительных независимых женщин в свете новой конъюнктуры в кино- телекомиксах теперь хватает. Разве что по-прежнему наблюдается некоторая нехватка черных гражданок с ограниченными возможностями. 

С другой стороны, нынешняя Бэтвумен - открытая лесбиянка. Что трейлер яростно подчёркивает, то и дело вворачивая соответствующие сценки. В смысле, прогресс - налицо.  

Действо сериала разворачивается в Готэме - в той же вселенной, где живут и сражаются персонажи "Стрелы", "Флэша", "Супергёрл" и "Легенд завтрашнего дня".

Точной даты премьеры у шоу по-прежнему нет.

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