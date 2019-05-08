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Вышел тизер первого сериала "Бэтвумен" о супергероине-лесбиянке

Новости
    08.05.2019, 14:38
Текст:   Олег Усков

На официальном Twitter-аккаунте шоу, в частности, опубликован первый тизер сериала о несколько нетрадиционной (в данном случае) защитнице Готэма - Бэтвумен (Batwoman).

Фото: kinopoisk.ru
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Видео не особо информативно и призвано, главным образом, полюбоваться на персонажа, который красиво стоит в эффектно развивающемся на сквознячках плаще.

Ранее данная Бэтвумен появилась в специальной серии-кроссовере супергеройских сериалов "Флэш", "Стрела", "Легенды завтрашнего дня" и "Супергёрл". Потом было объявлено, что дамочку ждет "сольник".

Что сопровождали разного рода нелепейшие скандалы. Такого, например, плана, что "ЛГБТ-общественность" начала укорять создателей непозволительным кастом: мол, на главную роль утвердили совсем уж "очевидную" актрису-лесбиянку - Руби Роуз, в то время как, по мнению активистов, предпочтительнее и толерантнее было начать продвигать кого-то из менее раскрученных представительниц секс-меньшинства.

В результате утомленная травлей коллег по ориентации Роуз была вынуждена удалить свой Twitter-аккаунт.

Премьера Batwoman обещана уже в этом году.

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