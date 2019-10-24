HP представила ноутбук Elite Dragonfly весом меньше 1 кг. Названы цены в России

Компания HP представила обновленную линейку ноутбуков для бизнеса Elite. Кроме уже знакомых EliteBook 1000-й серии и трансформера Elite x2, бренд презентовал новинку - Elite Dragonfly.

Ноутбук HP Elite Dragonfly. Фото: Владимир Болотин/РГ

Ключевой момент этого ноутбука - вес меньше 1 кг. Производительность осталась на высоком уровне - процессоры Intel Core 8-поколения, до 16 Гб оперативной памяти и накопитель объемом до 2 Тб.

Чтобы добиться снижения веса, в HP сделали корпус ноутбука из магниевого сплава, уменьшили количество элементов, которые нужно скреплять между собой, оптимизировали механизм клавиатуры (она стала не только легче на 36%, но и тише - громкость нажатия клавиш не превышает 20 дБ - так разговаривают шепотом).

Ноутбук получил 13-дюймовый экран, в зависимости от модификации разрешение может быть как FullHD (с яркостью 400 или 1000 нит), так и UltraHD. Экранй сенсорный - благодаря этому с новинкой можно работать как с планшетом. Кроме того, устройство поддерживает работу с электронным пером (с некоторыми модификациями идет в комплекте).

Dragonfly может работать до 14 часов от одной зарядки от стандартной батареи емкостью 38 Вт/ч или до 24 часов от батареи 56 Вт/ч (но в этом случае вес устройства увеличится до 1,1 кг).

Ноутбук HP Elite Dragonfly выполнен в необычном цвете - темно-синем. Выглядит очень эффектно. Кстати, следуя тренда американская компания использовала в различных элементах устройства (например, в клавиатуре) переработанный пластик, собранный в океане.

Ноутбук HP Elite Dragonfly. Фото: Владимир Болотин/РГ

Розничные продажи в России стартуют с 1 ноября, ноутбуки будут доступны по цене от 99 990 рублей за начальную версию и 149 990 рублей за самую заряженную версию.