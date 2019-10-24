Иностранные туристы оформили в России 88 тысяч чеков tax free

Возможностью возврата налога на купленные в России товары в 2019 году воспользовались свыше 45 тысяч иностранцев.

Об этом на Международном таможенном форуме в Москве сообщила начальник отдела специальных таможенных процедур главного управления организации таможенного оформления и таможенного контроля Федеральной таможенной службы Ирина Тетерева.

Общая сумма стоимости товаров в чеках, оформленных в 2019 году, превысила 3,2 миллиарда рублей. "В основном, tax free оформляли при покупке одежды, обуви, ювелирных изделий, часов, смартфонов, осетровой икры", - уточнила Тетерева.

Топ стран, жители которых чаще всего пользуются возможностью вернуть налог с купленных в России товаров, возглавляет Китай. На туристов из Поднебесной приходится 70 процентов оформленных чеков tax free.

Далее идут Мексика, Германия, Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд, Израиль, Монголия, США, Франция.

В целом, с начала запуска системы в апреле 2018 года туристы из 56 оформили в России свыше 88 тысяч чеков tax free.