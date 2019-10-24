Иностранные туристы оформили в России 88 тысяч чеков tax free

Новости

В Коми нашли следы древнего "ухмыляющегося" крокодила 17:12
Диетолог рассказала о вреде куриного бульона 17:10
Московский суд арестовал подозреваемого в госизмене 17:04
Опубликовано видео выгрузки комплекса "Панцирь-С" в Сербии 16:59
США наказали фирмы Панамы и Кипра за перевозку нефти из Венесуэлы на Кубу 16:49
Назван эффективный способ снизить риск инсульта 16:49
В Турции найден 3000-летний цилиндр с изображением небесного создания 16:48
За хищение данных клиентов Сбербанка задержан коллектор 16:45
В ивановской больнице умер трехлетний мальчик 16:45
Дума дала согласие на лишение депутатской неприкосновенности Герасименко 16:43
Моралес объявил о своей победе на выборах президента Боливии 16:42
В поликлиники Москвы примут на работу 500 узких специалистов 16:41
Опыт развития белорусской таможни представлен на форуме в Москве 16:31
Путин пошутил про место России в Doing Business 16:30
В Туле подросток умер рядом со школой 16:28
Россия будет поставлять ПО на африканский рынок 16:28
В Саратовской области цементный завод сбросил нефтепродукты в Волгу 16:26
Число госпитализированных участников слета в Ярославле выросло до 27 16:26
Костин призвал Россию перестать жаловаться на нефтяную иглу 16:24
Немецкий детектив отказался обнародовать материалы о крушении МН17 16:20
В Бангладеш 16 человек приговорены к смерти за убийство девушки 16:14
В Чувашии мужчину задержали за избиение шестилетней дочери 16:10
Видео: В Осетии камень весом 1,5 тонны скатился с горы в дом 16:08
Фронтовикам показали будущий памятник Ржевского мемориала 16:04
Столичным водителям посоветовали скорее переходить на зимнюю резину 16:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ"-советы: Три сценария самостоятельно накопить себе на достойную пенсию
"РГ"-советы: Три сценария самостоятельно накопить себе на достойную пенсию
Как изменится порядок оформления поверки счетчиков
Как изменится порядок оформления поверки счетчиков
Названы способы повысить интерес детей к учебе
Названы способы повысить интерес детей к учебе
24.10.2019 16:36
Рубрика: Экономика

Иностранные туристы оформили в России 88 тысяч чеков tax free

Текст: Юлия Кривошапко
Возможностью возврата налога на купленные в России товары в 2019 году воспользовались свыше 45 тысяч иностранцев.
Фото: Кирилл Каллиников/РИА НОВОСТИ Фото: Кирилл Каллиников/РИА НОВОСТИ
Фото: Кирилл Каллиников/РИА НОВОСТИ

Об этом на Международном таможенном форуме в Москве сообщила начальник отдела специальных таможенных процедур главного управления организации таможенного оформления и таможенного контроля Федеральной таможенной службы Ирина Тетерева.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА НОВОСТИ
Аэропорт Жуковский подключен к системе tax free

Общая сумма стоимости товаров в чеках, оформленных в 2019 году, превысила 3,2 миллиарда рублей. "В основном, tax free оформляли при покупке одежды, обуви, ювелирных изделий, часов, смартфонов, осетровой икры", - уточнила Тетерева.

Топ стран, жители которых чаще всего пользуются возможностью вернуть налог с купленных в России товаров, возглавляет Китай. На туристов из Поднебесной приходится 70 процентов оформленных чеков tax free.

Далее идут Мексика, Германия, Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд, Израиль, Монголия, США, Франция.

В целом, с начала запуска системы в апреле 2018 года туристы из 56 оформили в России свыше 88 тысяч чеков tax free.

Экономика Туризм Экономика Финансы Налоги Правительство ФТС Развитие туризма в России
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин пошутил про место России в Doing Business
Курилки смогут вернуться в аэропорты в виде непрозрачных зон
В Кремле ответили на вопрос о преемнике Путина
Минкомсвязь подтвердила законность использования Telegram в РФ
Состояние богатейшей женщины России составило 1,2 миллиарда долларов