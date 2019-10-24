Рабочий день позади. Вы вернулись домой. Перекусили. А случается и без перекуса, укладываетесь на кровать или диван, включаете телевизор или открываете ноутбук и... прочь заботы. Блаженный отдых, расслабление.

Знакомая картина, не правда ли? Нам только на пользу? Увы, не всегда. Замечали, что нередко после такого блаженства вы с трудом встаете, у вас болит спина, затекли руки, ноги, ломит шею. И все потому, что блаженствовали вы не в той позе. Что она только казалась удобной. А на поверку способна принести вред организму, всем органам.

Прежде всего это касается отдыха в позе на животе. Проведенные исследования запрещают ложиться прямо на живот. Особенно если вы при этом пользуетесь ноутбуком или читаете книгу. А именно так любят отдыхать почти 15 процентов людей. Чем опасна такая поза? Лежание на животе нарушает правильные изгибы позвоночника. И следствием могут стать боли в шее, спине. Из-за того, что положение тела довольно неестественное, вы неудобно сгибаете шею, напрягаете плечи и руки. При этом оказывается давление на ключевые суставы. Однозначно: чем чаще так лежать, тем больше вреда можно себе нанести.

Более того, сон или отдых лежа на животе может спровоцировать нарушение нормального функционирования всего организма. Неправильное положение тела негативно влияет на позвоночник. А он - позвоночник - в свою очередь ответственен за защиту нервной системы. И далее по цепочке: ослабление этой защиты ведет к аномалиям в работе организма, так как нервная система управляет всеми функциями тела человека.

Сильное давление на нижнюю часть спины увеличивает риск развития радикулита, нарушает работу кишечника. Исследования показывают, что кроме этого происходит сбой в дыхательной системе. Поза "на животе" значит еще, что вы лежите на основных дыхательных мышцах, диафрагме. Давление на них не позволяет делать глубокие вдохи. И значит, существует риск сбить дыхание. Вывод специалистов однозначен: откажитесь от привычки отдыхать лежа на животе.