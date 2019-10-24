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От ювелирных украшений требуют прежде всего универсальности: при своей высокой стоимости они должны нести в себе высокий смысл и в идеале служить не одному поколению. Поэтому ювелирное искусство всегда будет использовать традиционные формы и орнаменты.
Chaumet, серьги Lueurs D’Orage ("Отблески грозы2). Chaumet, серьги Lueurs D’Orage ("Отблески грозы2).
Chaumet, серьги Lueurs D’Orage ("Отблески грозы2).

С другой стороны, украшение обязательно должно вызывать эмоцию - поэтому даже в традиционные формы постепенно вводится цвет. А уж фантазийные украшения смело экспериментируют со всей цветовой палитрой.

Формы и абстракции

Современное увлечение ювелирных дизайнеров геометрией, как ни удивительно, имеет мало общего с ар-деко, самым "геометричным" направлением прошлого. Это скорее соединение чистых форм: круг вписывается в квадрат, треугольник в круг, ромб в овал. Возможно, в склонности к геометрическим формам проявляется желание человеческого ума к упорядочиванию хаотичного потока поступающей отовсюду визуальной информации. Эти иногда слишком правильные конструкции оживляются асимметрией и биоморфностью, ведь в природе не существует ни абсолютной симметрии, ни острых углов.

Флора и фауна

Мир растений и животных неизменно привлекает ювелиров, в вопросах выращивания фантазийных садов они давно догнали и перегнали природу. Но если одни стараются сделать свои творения максимально реалистичными, используя для этого такие пластичные материалы как ювелирная смола или золото, то другие склонны стилизовать природные формы в более абстрактном ключе.

Природа - не просто кладовая творческих идей, но и архив символов

Но не стоит забывать, что для ювелиров прежних эпох природа была не только кладовой творческих идей, как сегодня, но и архивом символов и аллегорий. Например, броши в виде мух в викторианскую эпоху пользовались огромной популярностью как символ скромности, а пчела со времен династии Меровингов считалась символом бессмертия и королевской власти, поэтому до сих пор встречается на гербах десятков государств.

Цветные камни

Как бы ювелиры ни преклонялись перед богатством природных форм, по-своему интерпретируя их в дизайне, ювелирные украшения традиционно начинаются с драгоценных камней и строятся вокруг них.

Камни, которые природа создает на протяжении многих тысяч лет, как будто вбирают в себя ее силу, мощь, устойчивость и неизменность - а именно этого человеку часто не хватает в обычной жизни. Отсюда склонность наделять камни магической силой и приписывание им роли талисманов. Их привлекательность зависит не только от величины и формы, но, пожалуй, прежде всего от цвета. Цветные камни создают особое настроение.

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