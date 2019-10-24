Как продать свой фильм за рубеж: пять вопросов специалисту

В Москве с 25 по 27 октября впервые пройдет международный форум KeyBuyersEvent. Ведущие закупщики фильмов, а также представители зарубежных дистрибуторов, телеканалов, медиахолдингов и VOD платформ - всего около полусотни человек - приедут на презентацию новых российских фильмов, анимации и сериалов. Евгения Маркова - директор по связям с индустрией компании "Экспоконтент" (соорганизатор мероприятия, совместно с Министерством культуры РФ) - накануне события ответила на вопросы обозревателя "РГ".

Как появилась идея провести саммит и приживется ли она, на ваш взгляд?

Евгения Маркова: До сих пор иностранные закупщики контента могли оценить российские фильмы, сериалы и анимацию только на зарубежных кино- и телерынках. Для успеха российского контента за границей этого было явно недостаточно. Плотная программа и ограниченное время презентаций не позволяли международным байерам детально изучить отечественные проекты. Поэтому необходимость домашнего мероприятия для презентации российского киноконтента назрела давно, и показательно, что в саммите KeyBuyersEvent примут участие все основные игроки российского кинорынка, а генеральным партнером станет крупнейший российский прокатчик и дистрибутор контента - компания "Централ Партнершип". Они всегда выступали за организацию подобной индустриальной площадки в России. Ведь в странах, которые с успехом экспортируют свою кинопродукцию за рубеж, такие мероприятия проводятся уже достаточно давно. В этом плане мы учимся у Франции, Германии, Великобритании, Испании - главных локомотивов "неголливудского" кино в мировом прокате.

Домашний российский киносаммит - это не только знакомство с новыми отечественными проектами. Мы хотим показать главным людям, ответственным за мировой прокат и закупку контента, преобразившуюся Москву, которая может стать местом действия новых зарубежных блокбастеров, а также познакомить с новым поколением российским кинематографистов. Сегодня российские фильмы по качеству технологий и спецэффектов и профессионализму съёмочных команд ничем не уступают мировым аналогам. Всё это сделано в России, на российских студиях, их потенциал и технические возможности мы покажем. Российский кинорынок пока слабо интегрирован в мировую киноэкономику, и проведение таких ежегодных форумов - возможность продемонстрировать, что мы умеем делать востребованный в мире киноконтент, и заявить о своих амбициях на международном рынке.

Чем будет отличаться KeyBuyersEvent от Синепозиума, который проводился в этом году?

Евгения Маркова: Синепозиум и KeyBuyersEvent - это два разных по своей сути и целевой аудитории мероприятия, хотя оба ориентированы на работу с международными игроками. Синепозиум - это ежегодный международный форум Ассоциации кинокомиссий (AFCI), который в этом году (уже в 43 раз!) -что очень удачно для России - проходил в Санкт-Петербурге, благодаря коллегам из "Русского Офиса Кинокомиссий", инициировавших их приезд сюда. Синепозиум - площадка для кинокомиссий, в первую очередь. Для дискуссий и обмена опытом на тему развития международной копродукции и кинотуризма. Это важная для России тема: и с точки зрения развития туризма в стране, и для дальнейшего развития нашей киноиндустрии, особенно в преддверии появления международного рибейта в России. (Рибейт - политика возврата средств съемочным группам кинокартин за съемки в определенном регионе - прим. "РГ")

Форум KeyBuyersEvent - мероприятие, на сто процентов инициированное российскими игроками рынка и Министерством культуры РФ. Оно проводится впервые, но с прицелом устраивать такие встречи каждый год. Мы ориентируемся, прежде всего, на международных закупщиков аудиовизуального контента (кино, ТВ и анимация) из разных стран, которые приезжают в Москву с целью посмотреть, что российские производители контента могут предложить в новом сезоне.

Форум носит преимущественно деловой и практический характер: это площадка для бизнес-переговоров, а все мероприятия и презентации кино, сериальных проектов и анимации нацелены, прежде всего, на заключение реальных сделок по продаже прав на контент за рубежом.

Оба мероприятия дают возможность ключевым игрокам рынка из разных сегментов познакомиться с двумя российскими столицами, посмотреть на них с точки зрения локаций для съемок, совместных проектов, обсудить разные аспекты эффективной интеграции России в международное креативное сообщество. Профессиональные киноиндустриальные мероприятия - это серьезная заявка России как полноценного игрока мирового кинобизнеса.

Какие гости приедут к нам и чем они могут быть полезны?

Евгения Маркова: Гости KeyBuyersEvent - это более 40 ведущих компаний из 25 стран Европы, Азии, Северной и Латинской Америки, занимающихся закупкой и дистрибуцией кино, сериалов и анимации в более чем 60 стран мира. В их числе есть те, кто уже давно работает с отечественным контентом. К примеру, немецкая Beta Film - один из старейших и крупнейших международных дистрибьюторов телевизионных прав. Ее клиентами являются компании из более 165 стран мира. Beta Film покупала права на такие фильмы как "Монгол" Сергея Бодрова, "Мишень" Александра Зельдовича и сериалы "Бригада" Алексея Сидорова, "Триггер" Дмитрия Тюрина. Кстати, Германия входит в ТОП-5 стран по прокату российских фильмов.

Другой пример - это Beijing TurboFilm Corporation, один из лидеров дистрибуции иностранного киноконтента в Китае, рынке № 1 по прокату российской продукции и втором по значимости мировом кинорынке. Эта компания обеспечила в Поднебесной прокат таких российских фильмов, как "Мафия: игра на выживание" и "Защитники" Сарика Андреасяна, "Салют-7" Клима Шипенко, "Снежная королева 3. Огонь и лед" Алексея Цицилина, "За гранью реальности" Александра Богуславского и "Кома" Никиты Аргунова. Также приезжают закупщики сериального контента, представители медиахолдингов и платформ: Mediaset, Tencent, Canal+, Hulu. Большой блок коллег, интересующихся анимацией.

Все эти компании приезжают с четкой целью - посмотреть новые российские проекты, понять, насколько они будут коммерчески успешными на том или ином рынке, провести бизнес-встречи с представителями этих проектов и, возможно, выйти на уровень конкретных договоренностей о приобретении прав, покупке форматов и так далее. Те, кто уже имеет опыт работы с российским контентом, смогут более детально ознакомиться с тем или иным проектом. Те же, кто еще не покупал российский продукт, но имеет первоначальный интерес, получат возможность оценить уровень индустрии в целом, и после всех презентаций и скринингов, возможно, тоже определиться с приобретениями. Для российских участников форума - компаний-производителей контента польза такого мероприятия очевидна - это более качественная коммуникация с закупщиками, возможность более широко презентовать свой продукт, заключить контракты.

Какие ключевые советы вы могли бы дать тем, кто собирается продвигать и продавать своё кино за рубежом и как они могут использовать такие события, как KeyBuyersEvent?

Евгения Маркова: Для начала прийти к пониманию, что продвижение киноконтента за рубежом - не просто приятное дополнение к основной работе на российском рынке, а ключевой элемент всей киноэкономики. В Голливуде, например, в экономическую модель всех блокбастеров закладывается расчёт на успех именно в международном прокате - до 80% всего бокс-офиса приходится на сборы за пределами США. В России ситуация пока прямо противоположная - мы собираем за рубежом до 20% от всей кассы. При этом размер национального рынка (количество экранов и формируемый ими объем кинотеатральной аудитории) просто не может обеспечить приемлемый уровень окупаемости высокобюджетных отечественных картин.

Удорожание стоимости производства контента - это нормальное явление, особенно если мы хотим быть конкурентными не только у себя внутри страны, но и за рубежом. Такие мероприятия, как форум KeyBuyersEvent, как раз позволяют участникам российского кинорынка оценить конкурентоспособность отечественного продукта и соответствие его мировым трендам, а также сделать само кинопроизводство более экономически устойчивым и коммерчески успешным. Если говорить в целом о продвижении российского контента, конечно, одним домашним мероприятием обойтись нельзя. Российскому кино нужен свой экспортный центр. Такое "единое окно" сегодня есть на всех крупнейших национальных кинорынках, работающих на экспорт: UniFrance и France Television - во Франции, GermanFilms в Германии, CineEspana в Испании, IsraeliFilms в Израиле. Задача национального оператора - продвигать российское кино по всему миру и представлять российскую киноиндустрию за рубежом не только и не столько на кинорынках, а 365 дней в году. Мы хотим сделать страну привлекательной локацией для международного кинопроизводства и обеспечить российским проектам и кадрам международные рынки сбыта.

Вы могли бы объективно дать оценку - какое место сейчас у России в мире контента?

Евгения Маркова: Прежде чем говорить о позиции России на рынке контента, необходимо охарактеризовать в целом мировую индустрию, в которой расклад сил сегодня сильно меняется. Глобальная индустрия кино и видеоконтента переживает небывалый бум, но доминирование Голливуда в ней уже не является аксиомой. Поколение Netflix во всём мире хочет новых форматов и нового контента - и необязательно на английском языке. Этим уже воспользовался кинобизнес в Испании, Израиле и Южной Корее. Пришло время и для России. Появляется запрос на разнообразие жанров; онлайн-платформы и сервисы, конкурируя между собой, борются за контент. Фокус смещается на международную аудиторию на развивающихся рынках. Перемен очень много, и это самое время заявить о себе.

Сегодня Россия входит в ТОП-10 стран-экспортеров scripted - форматов (это такие сериалы и телепрограммы, в которых актеры играют по прописанному заранее сценарию, - прим. "РГ"). Международные кассовые сборы российских фильмов за последние три года выросли в 4 раза (с 11 до 41 млн долларов). Если раньше права на прокат российских фильмов продавались в основном на DVD, телеканалы, авиалинии, платформы VOD, то сейчас с каждым новым рынком растет количество сделок компаний, которые включают право показа в кинотеатрах. Из недавних успехов российского кино можно отметить фильм "Движение вверх", который летом 2019 года собрал рекордную кассу в Китае - 12,3 млн долларов. Картина стала самым кассовым российским фильмом в международном прокате, благодаря общемировым сборам в 68,5 млн долларов (c учетом России). Почти столько же заработала военная драма "Сталинград" Федора Бондарчука, собравшая более 68 млн долларов в общемировом прокате.

Что касается анимации, то сегодня отечественные мультфильмы - это наш главный экспортный продукт, это "нефть и газ" нашей индустрии кино и развлечений. Вот лишь несколько примеров. Мультфильм "Снежная королева" за всю историю проката на международном рынке заработал более 100 млн долларов. Сериал "Маша и Медведь" популярен по всему миру - его смотрят более чем в 120 странах. В целом на долю мультфильмов в 2018 году пришлось 54% от совокупных сборов крупнейших российских картин в зарубежном прокате. А в ТОП-20 российских проектов по сборам в мировом прокате попало сразу пять анимационных картин.

Большим успехом пользуются и наши сериалы. "Лучше, чем люди" стал первым сериалом из России, который вышел под брендом Netflix Originals. А сериалы "Спящие", "Гоголь", "Орден", "Апперкот для Гитлера" были приобретены американским стриминговым сервисом Amazon PrimeVideo. Интерес к российскому продукту со стороны ведущих мировых стримингов очень важен, потому что именно они сегодня новые законодатели мод на глобальном рынке производства и потребления видеоконтента.

Благодаря поддержке Министерства культуры, российская индустрия контента переживает подъём. Впервые за долгие годы мы снимаем столько качественного и коммерчески успешного кино и другой видеопродукции, что можно говорить о существовании успешной российской индустрии кино- и контента в целом, а не об отдельных удачных проектах. Теперь российскому аудиовизуальному контенту нужен новый единый бренд, свой стабильный представитель за рубежом. И мы надеемся, что форум KeyBuyersEvent станет первым шагом на пути к созданию национальной платформы для международного продвижения наших фильмов, сериалов и анимации.