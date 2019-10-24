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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Репин в "Инстаграме"

Каждый посетитель Русского музея может стать персонажем картины "Садко"
Текст: Ольга Штраус ("Российская газета", Санкт-Петербург)
В октябре в Русском музее открылась выставка Ильи Репина, посвященная 175-летию великого художника. Более 250 полотен, десятки этюдов и эскизов к ним… А две недели спустя в официальном аккаунте музея в Instagram появилась необычная возможность - "примерить" на себя образ одной из героинь картины Ильи Репина "Садко" и погрузиться в загадочное подводное царство.
Благодаря проекту «Маска» можно примерить на себя образ одной из героинь картины "Садко" и погрузиться в подводное царство. Фото: Предоставлено пресс-службой Русского музея Благодаря проекту «Маска» можно примерить на себя образ одной из героинь картины "Садко" и погрузиться в подводное царство. Фото: Предоставлено пресс-службой Русского музея
Благодаря проекту «Маска» можно примерить на себя образ одной из героинь картины "Садко" и погрузиться в подводное царство. Фото: Предоставлено пресс-службой Русского музея

Для этого надо просто со смартфоном подойти к картине, потом в виртуальном пространстве зайти в соответствующий аккаунт музея, нажать кнопку "Маска", и в режиме онлайн твой потрет будет перенесен "на полотно". То есть зритель окажется среди персонажей знаменитой картины. А если очень постараться - можно вставить свое лицо вместо лиц дочерей Морского царя, которые соблазняют былинного героя. Впрочем, это редко кому удается, ведь размер полотна так велик (высота более трех метров), что дотянуться до героинь крайне сложно.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
В Русском музее открылась выставка к 175-летию Ильи Репина

Русский музей стал одним из первых российских музеев, предоставивших своим подписчикам такую возможность - стать персонажем любимого полотна. "За неделю этой игрой с картиной воспользовались уже более 80 тысяч человек", - говорит руководитель пресс-службы Русского музея Алла Бережная.

Известно, что Репин задумал "Садко" в Париже, когда насмотрелся на работы импрессионистов, и они ему не понравились. Таким образом "Садко" стал "ответом" французскому импрессионизму. Для создания полотна художник изучал аквариумы, в том числе огромный Берлинский, выставленный в одном из крупнейших универмагов города.

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