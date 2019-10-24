Китай улучшает деловую среду, привлекая инвесторов

Улучшение делового климата в КНР происходит за счет таких факторов, как обеспечение справедливой конкуренции, высокоэффективное правительственное управление, справедливая и прозрачная правовая и политическая среда, а также открытая и инклюзивная атмосфера.

Управление на основе законов гарантирует наилучшую деловую среду. В марте этого года в Китае был принят закон об иностранных инвестициях, четко регулирующий такие элементы экономической деятельности иностранных инвесторов, как защита прав на интеллектуальную собственность и технологии в отношении предприятий с иностранным капиталом, а также система негативного списка в отношении иностранных инвестиций. Это предоставило правовое обеспечение улучшению деловой среды. Недавно Госсовет КНР обнародовал положения по улучшению деловой среды. Документ гарантирует дальнейшее совершенствование деловой среды в Китае в соответствии с законом, что идет на пользу справедливой конкуренции, оживлению рынка, а также стимулирует развитие экономики.

Доклад Всемирного банка о деловой среде в этом году показывает наибольшее повышение позиций Китая в рейтинге по отдельным показателям. Так, Китай поднялся на 88 строчек по показателям удобства оформления лицензии на строительство, получил высший балл по индексу качества - 15.

На фоне спада инвестиционной активности в глобальном масштабе, за первые девять месяцев этого года в Китае было учреждено в общей сложности 30871 предприятие с иностранным капиталом. Объем реально используемого иностранного капитала составил 683 миллиарда 210 миллионов юаней, увеличившись на 6,5 процента по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Это говорит о том, что достигнутые в Китае успехи по улучшению деловой среды получили положительную оценку международного сообщества, а страна, как и прежде, является одним из главных центров привлечения иностранных инвестиций.