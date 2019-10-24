Конкурент Xiaomi Mi 9T. В Россию приходит мощный "середнячок" Honor 9X

8 ноября компания Huawei начнет продавать в России новый смартфон под своим дочерним брендом - Honor 9X. Модель будет доступна в двух модификациях - с тройной или двойной основной камерой.

Смартфон Honor 9X. Фото: Huawei

Honor 9X оснащен 6,59-дюймовым тонкорамочным дисплеем без вырезов и "челок" - благодаря тому, что фронтальная камера прячется в выдвижной модуль, как у Xiaomi Mi 9T. Разрешение основной камеры составляет 48 мегапикселей, старшая версия смартфона в дополнение к стандартным возможностям имеет широкоугольный объектив с углом обзора 120 градусов.

В смартфоне также имеются модуль NFC, аккумулятор емкостью 4000 мАч, выдвижная фронталка на 16 мегапикселей, порт USB-C, разъем для наушников и слот для карты microSD. Объем памяти составляет 128 гигабайт, работают модели на процессоре Kirin 710F.

В комплекте с Honor 9X будут поставляться беспроводные наушники Honor Sport Pro, имеющие время автономной работы до 18 часов. Стоимость младшей версии смартфона с двойной камерой и 4 Гб оперативной памяти составит 16990 рублей, старшей, имеющей тройную камеру и 6 Гб оперативной памяти - 18990 рублей.