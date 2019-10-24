Костин призвал Россию перестать жаловаться на нефтяную иглу

России пора перестать жаловаться на нефтяное проклятье, заявил глава ВТБ Андрей Костин на XII Евразийском экономическом форуме в Вероне.

"Давно пора перестать в России жаловаться на нефтяное проклятье, нефтяную иглу, а с большей рачительностью использовать то, чем нас так щедро одарила природа. Это, прежде всего, наши нефтегазовые ресурсы", - отметил глава ВТБ.

Костин напомнил, что индекс предприятий нефти и газа Московской биржи за последние пять лет вырос на 124 процента, тогда как индекс в целом всего на 80 процентов. "Предприятия нефти и газа в полтора раза обгоняют по своей капитализации, по своей стоимости бумаги, чем в целом индекс России, поэтому очень привлекательным остается сектор с точки зрения портфельных инвестиций", - отметил он.

Также Костин призвал государство заняться дальнейшим совершенствованием налогообложения отрасли, назвав существующее налоговое бремя "чрезвычайно высоким".