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24.10.2019 13:07
Рубрика: Власть

Курилки смогут вернуться в аэропорты в виде непрозрачных зон

Текст: Татьяна Замахина
Комитет Госдумы по охране здоровья в четверг поддержал во втором чтении законопроект, в котором предлагается вернуть курительные зоны в аэропорты. Уточняется, что помещения будут непрозрачными. А вот поправки к тому же документу о приравнивании к табаку электронных сигарет и вейпов поддержку не получили.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Согласно законопроекту, аэропорты могут получить право открывать курительные комнаты. При этом, согласно редакции первого чтения, курение допускается "в специально выделенных изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции и организованы в аэропортах в зонах, предназначенных для нахождения зарегистрированных пассажиров после проведения предполетного досмотра, а также в зонах, предназначенных для пассажиров, следующих транзитом".

Фото: Александр Рюмин / ТАСС
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Законопроект после внесения в Госдуму вызвал широкую общественную дискуссию. В частности, против инициативы выступил Минздрав РФ, где заявили, что концентрация вредных веществ в воздухе помещений рядом с курилками в разы выше.

У депутатов оказались свои аргументы. Как заявлял глава фракции "Единая Россия", зампред Госдумы Сергей Неверов, реализация предложения, наоборот, позволит оградить от воздействия табачного дыма некурящих людей, в том числе, беременных женщин и детей. Парламентарий констатировал, что уже зарегистрированные на рейс пассажиры, а также граждане, находящиеся в транзитной зоне аэропортов, зачастую не соблюдают установленные запреты на курение.

К основному чтению законопроекта были предложены ряд поправок. Профильный комитет поддержал только одну - о том, что комнаты для курения в аэропортах должны быть с непрозрачными стенами. Однако были отклонены поправки, приравнивающие к табачным изделиям электронные сигареты, курительные смеси и вейпы. По словам председателя комитета Дмитрия Морозова, они не соответствуют исходной концепции законопроекта. Внесение в законодательство изменений, приравнивающих электронные сигареты к обычным, будет обсуждаться в рамках других законодательных инициатив, уточнил он.

Фракция "Единая Россия", члены которой и выступили авторами данной поправки, продолжит добиваться приравнивания к табачным изделиям электронных сигарет, курительных смесей и нагревателей табака, заверил журналистов Сергей Неверов. Депутаты, по его словам, попробуют вынести эту поправку на отдельное голосование в рамках второго чтения законопроекта о курилках в аэропортах.

Кроме того, не прошло предложение о плате за пользование курилками в аэропорту, а также о том, что срок действия будущего закона будет ограничен 1 января 2050 года.

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