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24.10.2019 10:49
Рубрика: Спорт

Квят стал десятым на Гран-при Японии после дисквалификации "Рено"

Текст: Максим Домчев

Международная федерация автоспорта аннулировала результаты команды "Рено" на гран-при Японии. Благодаря этому ставший 12-м россиянин Даниил Квят поднялся на десятую строчку.

Команда "Рэйсинг Пойнт" после окончания Гран-при Японии подала протест на результаты "Рено", из-за того, что французская команда по ходу гонки использовала специальную систему, которая производила корректировку тормозного баланса в зависимости от пройденного количества кругов, сообщает сайт "Ф-1".

Фото: REUTERS/Issei Kato
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Стюарды внимательно изучили болиды "Рено" и признали, что технический регламент нарушен не был. Однако это не помешало наказать "Рено" исключением из протокола из-за того, что команда установила систему, которая помогала пилоту в управлении болидом. А это уже нарушение другого регламента - спортивного.

Впрочем, у "Рено" есть шанс подать апелляцию на это решение. И сегодня команда примет решение, будет ли она это делать или нет.

Таким образом, согласно обновленному протоколу Гран-при Японии, опубликованному на сайте "Формулы-1", пилоты "Рено" Даниэль Риккардо и Нико Хюлькенберг, занявшие в Японии 6-е и 10-е места, исключены из него.

Благодаря этому российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят поднялся на 10-ю строчку и набрал одно очко. Это позволило ему подняться на 11-е место в зачете пилотов.

Спорт Формула-1
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