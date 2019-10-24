Макгрегор назвал Нурмагомедова трусом

На пресс-конференции в Москве бывший чемпион UFC ирландец Конор Макгрегор назвал Хабиба Нурмагомедова трусом, а также отметил, что реванш неизбежен.
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
До приезда в Москву бойцы ММА сцепились друг с другом в социальных сетях.
"Он чуть не умер, пока стал чемпионом. Он очень боится боя с Тони Фергюсоном, он вообще многого боится. Типичный трус", - цитирует Макгрегора ТАСС.
Макгрегор также заявил, что сколько бы Нурмагомедов от него не бегал, реванш все равно состоится. "Беги, но ты не спрячешься", - сказал ирландец.
Помимо этого Макгрегор не исключил, что в будущем намерен приобрести дом в Москве и тренироваться в столице России.