Макгрегор назвал Нурмагомедова трусом

До приезда в Москву бойцы ММА сцепились друг с другом в социальных сетях.

"Он чуть не умер, пока стал чемпионом. Он очень боится боя с Тони Фергюсоном, он вообще многого боится. Типичный трус", - цитирует Макгрегора ТАСС.

Макгрегор также заявил, что сколько бы Нурмагомедов от него не бегал, реванш все равно состоится. "Беги, но ты не спрячешься", - сказал ирландец.

Помимо этого Макгрегор не исключил, что в будущем намерен приобрести дом в Москве и тренироваться в столице России.