Макгрегор проведет следующий бой в UFC 18 января

Экс-чемпион UFC ирландец Конор Макгрегор на пресс-конференции в Москве заявил, что возвращается в спорт и проведет следующий бой в UFC 18 января.

Последний поединок ирландец провел 6 октября 2018 года, когда проиграл Хабибу Нурмагомедову удушающим приемом. После этого Макгрегор не выходил в октагон, зато периодически попадал в скандальную хронику.

"Бой будет 18 января в Лас-Вегасе, я согласовал эту дату. Я уже знаю оппонента, но я не буду говорить о нем, потому что UFC опять его поменяют", - цитирует Макгрегора ТАСС.

31-летний ирландец стал первым в истории UFC бойцом, которому далось завоевать сразу два чемпионских пояса в разных весовых категориях - полулегкой и легкой. Всего в ММА он провел 25 поединков, из которых выиграл в 21-м, причем 19 из них досрочно.