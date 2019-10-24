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24.10.2019 13:45
Рубрика: Власть

Матвиенко: Надо закрепить порядок госзакупок в электронных магазинах

Текст: Галина Мисливская
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что надо расширять использование цифровых технологий при госзакупках, в том числе - закрепить в законодательстве порядок закупок в электронных магазинах. Такое мнение она высказала в четверг в ходе парламентских слушаний о совершенствовании законодательства РФ о контрактной системе в сфере государственных и муниципальных закупок.
Фото: Пресс-служба СФ Фото: Пресс-служба СФ
Фото: Пресс-служба СФ

"Важным инструментом закупок являются региональные электронные площадки или электронные магазины", - отметила глава Совфеда. По ее мнению, "пришло время на законодательном уровне закрепить порядок проведения закупок с использованием электронных магазинов".

Фото: Из личного архива
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С начала этого года большинство торгов уже переведены в электронный формат с использованием Единой информационной системы и электронных площадок, продолжила спикер, добавив, что система имеет ряд недостатков. Например, "участники закупок зачастую просто не могут зарегистрироваться в ней из-за большого количества технических неполадок".

Матвиенко заявила, что надежность электронной системы надо повышать, не допускать попадания в нее недостоверной информации.

Она также считает, что важно начать постепенный переход к цифровизации не только стадии заключения, но и стадии исполнения контрактов. "Одновременно надо заглядывать в будущее и уже сегодня планировать переход к смарт-контрактам", - сказала глава Совфеда.

Расширение электронных закупок поможет достичь одной из целей нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", где "поставлена задача довести общий объем закупок крупнейших заказчиков у малого бизнеса до 5 триллионов рублей", полагает Валентина Матвиенко. "Задача масштабная. Считаю, что для ее решения необходимо расширять область электронных закупок, в том числе, и на закупки у единственного поставщика и, особенно, на малые закупки", - заключила она.

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