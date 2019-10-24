Матвиенко предложила доработать правила госзакупок для социального питания

Не все госзакупки следует проводить по общим правилам - в отдельных сферах нужно специальное регулирование, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. В ходе парламентских слушаний по совершенствованию контрактной системы в сфере госзакупок она предложила доработать требования к приобретению социального питания.

"Есть особые, я бы сказала, чувствительные сферы жизни, где общие для всех правила закупок не работают. Речь идет, например, о социальном питании", - сказала глава Совфеда. "Отбор поставщиков ведется не по качественному критерию, а по критерию наименьшей предложенной цены. К сожалению, это приводит к тому, что в учреждения соцсферы нередко поставляются некачественные или даже просроченные продукты", - пояснила спикер и привела в пример отравления в школьных столовых едой от поставщиков, зарегистрированных "в двухкомнатной квартире" и с уставным капиталом в 10 тысяч рублей.

По мнению Валентины Матвиенко, "по таким особо чувствительным темам должны быть дополнительные условия, прописанные в документах на конкурс". "Нельзя это пускать на самотек", - подчеркнула спикер, добавив, что возможности субъектов РФ здесь "существенно ограничены". "Эту проблему надо как можно скорее решать", - заключила она.