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24.10.2019 15:07
Рубрика: Власть

Медведев призвал единороссов не участвовать в выборах самовыдвиженцами

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев считает, что партии следует отказаться от практики поддержки на выборах своих кандидатов в роли самовыдвиженцев.

- Это вносит сумятицу и сказывается на выборах. Эту практику нужно прекратить. Она выглядит не очень правильно и последовательно и в чем-то даже неразумно, - заявил Медведев на встрече с группой губернаторов, выступивших с инициативой возглавить региональные отделения партии.
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Глава правительства напомнил, что лучший результат в Единый день голосования партия показала в тех регионах, где в работе регионального отделения участвовал либо глава региона, либо кандидат от ЕР на этот пост.

Это, считает он, важный сигнал, поскольку, напомнил Медведев, в какой-то момент появилась точка зрения, что в субъектах Федерации, где у "Единой России" могут возникнуть проблемы с результатами голосования, кандидатам от партии лучше не ассоциировать себя с ней, и тогда кандидат, поддерживаемый "единороссами", получит лучший результат.

"Ничего этого не произошло", - сделал Дмитрий Медведев теперь вывод. Когда граждане видят, что кандидата поддерживает ЕР, но напрямую он себя с партией не маркирует, у них часто возникает недоумение. Даже "ядерный" электорат "Единой России" начинает сомневаться и может не отдать голос за кандидата, а те, кто вообще не собирался за партию голосовать, и не станут это делать.

Власть Работа власти Госуправление Партии "Единая Россия" Правительство Председатель Правительства РГ-Фото
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