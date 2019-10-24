Медведев: Проект "5-100" будет расширен

Проект "5-100", в рамках которого ведется работа по повышению конкурентоспособности отечественных вузов, будет расширен с 21 до 30 участников. В течение семи лет на их поддержку выделили 70 миллиардов рублей и финансирование будет увеличиваться.

В майском указе 2012 года президент Владимир Путин поставил правительству задачу - к 2020 году не менее пяти российских высших учебных заведений должны войти в первую сотню ведущих мировых университетов. Проект по повышению конкурентоспособности вузов так и назвали "5-100". В 2013 и 2015 годах состоялись конкурсы на получение господдержки, победителями которых в общей сложности стал 21 университет.

"За 7 лет из федерального бюджета было выделено около 70 миллиардов рублей на поддержку участников проекта и достижение ими результатов", - напомнил Дмитрий Медведев на встрече с членами совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов России среди ведущих мировых научно-образовательных центров. Он особо выделил продвижение Новосибирского государственного университета, МИФИ, университета ИТМО, МФТИ, МИСиС, Высшей школы экономики. Если в 2012 году в различные рейтинги входили всего 15 российских вузов, то к 2019 году их количество увеличилось до 48. "Наиболее сильные позиции у нас в предметных рейтингах, особенно в математике, физике, компьютерных науках, информатике, инженерном деле", - перечислил председатель правительства.

В следующем году пройдет очередной конкурс среди университетов - на получение субсидий в 2021 году. "Я дал поручение проработать вопрос об увеличении финансовой поддержки. Это нужно сделать, - подчеркнул Медведев. - И необходимо обновить критерии отбора вузов, которые получают эти деньги. При этом, конечно, учесть и отраслевую специфику. Понятно, что бренд этого университета должен быть отличим, узнаваем, он должен быть авторитетным".

Новые подходы к проекту предусматривают и увеличение его участников. "Мы планируем расширить число участников с 21 до 30 университетов", - сказал премьер-министр.