Месси установил новый рекорд в Лиге чемпионов

В Лиге чемпионов завершился третий тур группового этапа. Для российских клубов он сложился неудачно.

Вслед за "Локомотивом" поражение потерпел и питерский "Зенит", уступивший на выезде немецкому "РБ Лейпцигу" - 1:2. С точки зрения борьбы за путевку в плей-офф катастрофы не случилось: "Зенит" с четырьмя очками делит в группе "G" второе место с "Лионом", отставая от лидирующего "Лейпцига" на два балла. Куда критичнее последствия неудачи питерцев для положения России в таблице коэффициентов УЕФА, на основании которой определяется количество участников в еврокубках от разных стран. Победа лиссабонской "Бенфики" над "Лионом" (2:1) позволила Португалии потеснить нас с шестой строчки в рейтинге. Если по итогам текущего сезона Россия не сможет вернуть утерянную позицию, то в сезоне 2021/2022 сможет заявить в еврокубки не шесть команд, как сейчас, а лишь пять, причем только две (вместо трех) в Лигу чемпионов.

В четверг ситуация могла усугубиться по итогам очередных матчей в Лиге Европы. Там Португалию представляют четыре клуба, а нашу страну - лишь два. Результаты матчей ЦСКА с венгерским "Ференцварошем" и "Краснодара" с турецким "Трабзонспором" стали известны уже после подписания этого номера "РГ" в печать.

Но вернемся к Лиге чемпионов. Минувший тур оказался богатым на события. Одним из знаковых стал очередной рекорд форварда "Барселоны" Лионеля Месси. Его гол в ворота пражской "Славии" оказался историческим. До аргентинца никому не удавалось забивать хотя бы раз в 15 сезонах Лиги чемпионов подряд. Кроме того, Лео повторил достижение нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду и экс-форварда мадридского "Реала" Рауля, которым удалось поразить в Лиге чемпионов ворота 33 разных команд.

Самое интересное, что при всем при этом вовсе не Месси стал главным героем вечера. Вопреки ожиданиям поездка в Прагу обернулась для "Барсы" сложнейшим испытанием. В концовке матча "Славия" устроила гостям форменный штурм, и если бы не уверенная игра Марка-Андре Тер Штегена, каталонцы могли бы и не удержать победный счет - 2:1.

- Тер Штеген - наш ключевой игрок во всех трех стартовых матчах, - категорично заявил главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде. - "Славия" показала то, что мы от нее ждали. Стоило нам потерять мяч, они тут же бросались в атаку. В концовке они так отчаянно шли вперед, что нам приходилось отбиваться от целой лавины атак.

В другом матче группы "F" итальянский "Интер" одолел на своем поле дортмундскую "Боруссию" - 2:0. Это позволило "Барсе" единолично возглавить квартет с семью очками. У "Интера" и "Боруссии" по четыре балла, "Славия" довольствуется пока только одним.

Свой первый гол в Лиге чемпионов Лионель Месси забил в ноябре 2005 года. Ему тогда было 18 лет

Действующий обладатель Кубка европейских чемпионов "Ливерпуль" продолжает защиту титула. На выезде англичане разгромили бельгийский "Генк" - 4:1. Вроде бы ничего особенного, но вообще-то это первая гостевая победа "Ливерпуля" на групповом этапе Лиги чемпионов за два года. Кроме того, мерсисайдцы стали четвертой английской командой, преодолевшей в главном клубном турнире Европы отметку в 200 мячей. Ранее это сделали "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Арсенал".

Теперь у "Ливерпуля" шесть очков: в группе "Е" он отстает от "Наполи", выигравшего у "Зальцбурга" - 3:2, на один балл. У "Генка" три очка, "Зальцбург" замыкает четверку с одним.

Наконец, в квартете под литерой "H" двоевластие. У "Челси" и голландского "Аякса" поровну баллов - по шесть. Но англичане выше за счет победы в личной встрече, состоявшейся накануне - 1:0. "Валенсия", за которую играет наш Денис Черышев, отстает совсем немного - на два очка. Кстати, россиянин забил за свой клуб в минувшем туре в ворота "Лилля", но для виктории этого не хватило - 1:1.

Событие

Чемпионат мира по пляжному футболу в 2021 году пройдет в России. Об этом на пресс-конференции по итогам совета Международной федерации футбола (ФИФА), проходившего в Шанхае, сообщил глава организации Джанни Инфантино.

"Мы все помним, с каким оглушительным успехом прошел в России ЧМ-2018. Теперь с нетерпением ждем в этой стране чемпионата мира по пляжному футболу", - подчеркнул швейцарец.

Сообщалось, что конкурентами России в борьбе за право принять турнир были Чили и Сальвадор.

Чемпионаты мира по пляжному футболу проводятся под эгидой ФИФА с 2005 года. В 2011 и 2013 годах победу одерживали россияне.