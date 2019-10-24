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24.10.2019 23:30
Рубрика: Происшествия

Новый год в СИЗО

Михаилу Абызову продлили арест
Текст: Владимир Федосенко
Российская газета - Столичный выпуск № 241(7999)
24 октября Басманный районный суд Москвы собрался, чтобы решить, продлять ли еще на три месяца пребывание под стражей бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова и его предполагаемых подельников - Максима Русакова, Сергея Ильичева и Галину Фрайденберг. Арест всем продлили.

Сами фигуранты громкого дела и их адвокаты настаивали на изменении меры пресечения - домашнем аресте. Но судья Артур Карпов посчитал более аргументированными ходатайства следствия о содержании обвиняемых под стражей.

Кредиторы предъявили иски экс-министру Михаилу Абызову

Представитель следственного ведомства сообщил суду, что расследование дела продолжается, идут допросы свидетелей и ожидаются результаты комплексных экспертиз. Он заявил, что на данном этапе расследования изменение меры пресечения обвиняемым противоречит интересам расследования дела. Все обвиняемые по делу настаивают на своей невиновности. Напомним, следствие предъявило Абызову обвинение по четырем статьям УК РФ: ст. 159 УК РФ (мошенничество), ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности) и ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств). Срок предварительного расследования продлен до 25 марта следующего года.

По данным следствия, с 2011 по 2014 год Абызов, являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество.

Происшествия Правосудие Следствие Уголовное дело экс-министра Михаила Абызова
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